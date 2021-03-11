Спецслужбы Польши обвинили российского консула в распространении коронавируса нового типа. Утверждается, что он пришёл больным на акцию в поддержку арестованного Алексея Навального в Познани. Дипломат был выслан из страны в ответ на высылку сотрудника польского консульства в Санкт-Петербурге.

Глава пресс-службы министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил каналу TVP Info, что российский дипломат Игорь Ощепков получил положительный тест на ковид 21 января. Однако 23 января он фотографировал акцию сторонников Навального у здания консульства. Кроме того, он посещал своё место работы и больницу Министерства внутренних дел, куда была госпитализирована с коронавирусной инфекцией его жена.

"Действия Ощепкова поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – заявил представитель спецслужб. Он отметил, что из-за поведения россиянина в Познани могли возникнуть новые очаги инфекции. Российский МИД эти заявления не комментировал.