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Высланный российский консул обвинён в распространении ковида на акции за Навального

Спецслужбы Польши обвинили российского консула в распространении коронавируса нового типа. Утверждается, что он пришёл больным на акцию в поддержку арестованного Алексея Навального в Познани. Дипломат был выслан из страны в ответ на высылку сотрудника польского консульства в Санкт-Петербурге.

Глава пресс-службы министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил каналу TVP Info, что российский дипломат Игорь Ощепков получил положительный тест на ковид 21 января. Однако 23 января он фотографировал акцию сторонников Навального у здания консульства. Кроме того, он посещал своё место работы и больницу Министерства внутренних дел, куда была госпитализирована с коронавирусной инфекцией его жена.

"Действия Ощепкова поставили под угрозу здоровье людей, которые могли с ним контактировать", – заявил представитель спецслужб. Он отметил, что из-за поведения россиянина в Познани могли возникнуть новые очаги инфекции. Российский МИД эти заявления не комментировал.

  • 5 февраля Россия объявила персонами нон грата трёх дипломатов из Швеции, Польши и Германии. Утверждалось, что они участвовали в акции протеста в поддержку Навального. В ответ из каждой из этих стран был выслан российский дипломат.

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