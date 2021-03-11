Минфин предсказал пополнение ФНБ на 2 триллиона рублей

Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 триллиона рублей. Такую оценку дало министерство финансов России, пишет РБК. В ведомстве подчеркнули, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы бюджета превысят 2 триллиона — и тогда их перечислят в ФНБ.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что сейчас цены на нефть растут, из-за чего дополнительные поступления в ФНБ могут составить 2,5 триллиона рублей.
- 10 марта Счетная палата по итогам мониторинга использования ФНБ за прошедший год представила противоположную оценку: по расчетам ведомства, пополнения фонда в 2021 году не ожидается из-за недополученных в 2020 году нефтегазовых доходов.
- Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отметил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, но вместо них сформировались недополученные нефтегазовые доходы. "При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", — отметил он.
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