Минфин предсказал пополнение ФНБ на 2 триллиона рублей

Фонд национального благосостояния по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 триллиона рублей. Такую оценку дало министерство финансов России, пишет РБК. В ведомстве подчеркнули, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы бюджета превысят 2 триллиона — и тогда их перечислят в ФНБ.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что сейчас цены на нефть растут, из-за чего дополнительные поступления в ФНБ могут составить 2,5 триллиона рублей.