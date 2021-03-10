Цена обнуления

По данным опроса "Левада-центра" (объявлен в РФ иноагентом) 58% россиян считают главной проблемой общества рост цен, 40% — бедность, 39% — коррупцию.

Каковы причины выхода этих проблем в число приоритетных для граждан России? Каковы могут быть политические последствия?

Что сделано властью России для граждан за год после объявления 10 марта 2020 года плана обнуления - перехода к пожизненному правлению Владимира Путина?

Обсуждают политик Владимир Рыжков, социолог Денис Волоков.

Ведущий Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 10 марта в 19:05