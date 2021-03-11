Принц Уильям прокомментировал скандальное интервью брата

Британский принц Уильям, герцог Кембриджский, впервые прокомментировал обвинения, прозвучавшие в интервью его младшего брата, принца Гарри, и его жены Меган американской телеведущей Опре Уинфри.

"Мы совсем не расистская семья", – сказал Уильям, добавив, что пока не говорил с братом, герцогом Сассекским, но позднее сделает это.

В интервью, которое вышло в эфир в конце прошлой недели и вызвало скандал, герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что один из членов британской королевской семьи интересовался, насколько тёмной может быть кожа их сына Арчи, которым в тот момент была беременна Меган. Её мать – афроамериканка, и Меган Маркл, в прошлом американская актриса, стала первым членом британской монаршей семьи смешанного расового происхождения.

Кто именно задал такой вопрос, собеседники Опры Уинфри не уточнили. Но принц Гарри позднее заверил, что это не были ни королева Елизавета II, ни её супруг Филипп, герцог Эдинбургский.

Принц Уильям прокомментировал интервью Гарри и Меган в четверг, когда посещал с визитом школу в Стратфорде, на востоке Лондона. До него первым на публике после программы Уинфри появился его отец, принц Чарльз. Он не стал давать никаких комментариев.

В беседе с Опрой Уинфри принц Гарри утверждал, что после того, как он и Меган отказались от обязанностей старших членов королевской семьи, его отец, принц Уэльский Чарльз, перестал отвечать на его звонки. Потом общение возобновилось, но, как отметил Гарри, "потребуется еще много усилий" для того, чтобы эти отношения нормализовались.

В официальном комментарии Букингемского дворца на интервью подчёркивалось, что информация про вопрос о цвете кожи Арчи вызывает обеспокоенность, но ситуация будет решена "частным порядком". Также в заявлении дворца отмечалось, что у людей "воспоминания могут разниться", а герцог и герцогиня Сассекские навсегда останутся "любимыми членами королевской семьи".