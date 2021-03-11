Вакцину Johnson & Johnson в ЕС одобрили, а AstraZeneca под вопросом

Европейский регулятор лекарственных средств рекомендовал дать разрешение на коммерческое использование однокомпонентной вакцины против COVID-19, разработанной Johnson & Johnson.

Решение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), сделанное в четверг, прозвучало на фоне продолжающихся усилий Брюсселя ускорить затянувшуюся кампанию по вакцинации населения и нарастить поставки.

Препарат от американской компании Johnson & Johnson стал четвёртой вакциной против коронавирусной инфекции, одобренной на территории ЕС, после средств от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Вакцина Johnson & Johnson рекомендована для использования людьми старше 18 лет. Масштабное исследование препарата, затронувшее три континента, показало его эффективность в 85 процентов для защиты от тяжелого течения болезни, госпитализации и смертельного исхода.

Ранее прививки от Johnson & Johnson были одобрены в США, Канаде и Бахрейне.

Одновременно в четверг, 11 марта, ряд стран Европы объявили о приостановке использования вакцины от англо-шведской фирмы AstraZeneca, разработанной совместно с учеными Оксфордского университета. Причиной назвали информацию об образовании тромбов у нескольких пациентов, получивших эту прививку. Дания, где один такой пациент скончался, приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca на две недели. Норвегия сообщила о схожем решении, сославшись на меры предосторожности.

Италия запрещает использование одной партии AstraZeneca после уведомлений о некоторых негативных последствиях. Одновременно итальянская сторона подчёркивает, что пока связь между вакциной и таким эффектом от неё официально не подтверждена.

Ранее Австрия заявила, что останавливает использование партии вакцины AstraZeneca на время расследования случая смертельного исхода от серьёзных проблем со свёртываемостью крови.

В заявлении компании AstraZeneca, переданном 11 марта Reuters, подчеркивается, что безопасность вакцины была всесторонне изучена в ходе клинических испытаний, и экспертная оценка подтвердила, что это средство против COVID-19 в целом хорошо переносится.