Италия заблокировала поставку вакцины в Австралию

Италия заблокировала отправку 250 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию. Препарат производился на заводе под Римом, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным решение поддержала Еврокомиссия.

Вакцину, предназначавшуюся для отправки в Австралию, используют в ЕС, где наблюдается острый недостаток препаратов против COVID-19.

Согласно правилам, страна, производящая вакцину, должна выдавать разрешение на вывоз вакцины за пределы ЕС и имеет право отказа, если производитель нарушил сроки поставки Евросоюзу.

Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги сказал другим лидерам ЕС, что Брюсселю необходимо ускорить вакцинацию и принять меры против фармацевтических компаний, которые не обеспечивают поставки.