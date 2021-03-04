Италия заблокировала поставку вакцины в Австралию

Италия заблокировала отправку 250 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию. Препарат производился на заводе под Римом, пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным решение поддержала Еврокомиссия.
Вакцину, предназначавшуюся для отправки в Австралию, используют в ЕС, где наблюдается острый недостаток препаратов против COVID-19.
Согласно правилам, страна, производящая вакцину, должна выдавать разрешение на вывоз вакцины за пределы ЕС и имеет право отказа, если производитель нарушил сроки поставки Евросоюзу.
Несколько дней назад премьер-министр Италии Марио Драги сказал другим лидерам ЕС, что Брюсселю необходимо ускорить вакцинацию и принять меры против фармацевтических компаний, которые не обеспечивают поставки.
- В январе AstraZeneca сократила поставки в ЕС в первом квартале до 40 миллионов доз с 90 миллионов, предусмотренных в контракте, а позже сообщила Брюсселю, что сократит поставки еще на 50 процентов во втором квартале.
- Позже компания заявила, что доставит недостающие дозы на второй квартал из-за пределов Европы.
- В ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Российский препарат "Спутник V" ожидает одобрение европейского регулятора. Венгрия и Словакия на фоне обострения пандемии COVID-19 разрешили использование "Спутника", не дожидаясь одобрения ЕС. Переговоры с Россией о закупке вакцин ведут власти Чехии. Критики такого решения считают, что Москва будет использовать поставки для давления на Евросоюз.
- В Австралии одобрены препараты от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Первые 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca уже доставлены.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.