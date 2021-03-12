"Ведомости": Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в Покрове

Политик Алексей Навальный, которому суд в феврале заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше", будет отбывать срок в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе наказания и администрации города.

Собеседник из ФСИН сказал, что "на личном деле Навального ИК-2 указана как конечный пункт". Но это решение ещё может поменяться. Такие решения ФСИН принимает в закрытом режиме. Поскольку ситуация с Навальным непростая, ожидать можно чего угодно, пояснил изданию адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.

Другой собеседник "Ведомостей" сообщил, что в ИК №2 в Покрове "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума, хотя с приходом нового начальника тюрьмы Александра Муханова "ситуация стала лучше, стали меньше бить, чем при прошлом начальнике [Александре Зотове]".

Основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, что Навального могут отправить в любую из колоний общего режима в радиусе 500 километров от Москвы. Это может быть в Калуге, в Ярославле, в Иванове. "Если его хотят запрятать, то для этого подходит, например, ИК-6 в поселке Талицы Ивановской области, потому что туда невозможно добраться на общественном транспорте", – сказала Романова.

В конце февраля появились сообщения, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. 3 марта адвокаты обнаружили его в карантинной камере в СИЗО-3 в Кольчугине Владимирской области. СИЗО-3 – пересыльная тюрьма, после которой Навального могут отправить в любую подходящую по режиму колонию, отмечают эксперты.

Как сообщил ТАСС адвокат Навального Вадим Кобзев после того, как посетил 11 марта своего подзащитного в СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области, Навальный уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Дата апелляции еще не назначена, сказал Кобзев.