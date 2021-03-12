"Ведомости": Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в Покрове

Политик Алексей Навальный, которому суд в феврале заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше", будет отбывать срок в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Федеральной службе наказания и администрации города.
Собеседник из ФСИН сказал, что "на личном деле Навального ИК-2 указана как конечный пункт". Но это решение ещё может поменяться. Такие решения ФСИН принимает в закрытом режиме. Поскольку ситуация с Навальным непростая, ожидать можно чего угодно, пояснил изданию адвокат "Команды 29" Евгений Смирнов.
Другой собеседник "Ведомостей" сообщил, что в ИК №2 в Покрове "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума, хотя с приходом нового начальника тюрьмы Александра Муханова "ситуация стала лучше, стали меньше бить, чем при прошлом начальнике [Александре Зотове]".
Основатель организации "Русь сидящая" Ольга Романова пояснила, что Навального могут отправить в любую из колоний общего режима в радиусе 500 километров от Москвы. Это может быть в Калуге, в Ярославле, в Иванове. "Если его хотят запрятать, то для этого подходит, например, ИК-6 в поселке Талицы Ивановской области, потому что туда невозможно добраться на общественном транспорте", – сказала Романова.
В конце февраля появились сообщения, что Навальный доставлен в исправительную колонию №2 города Покров Владимирской области, однако официального подтверждения этому не было. 3 марта адвокаты обнаружили его в карантинной камере в СИЗО-3 в Кольчугине Владимирской области. СИЗО-3 – пересыльная тюрьма, после которой Навального могут отправить в любую подходящую по режиму колонию, отмечают эксперты.
Как сообщил ТАСС адвокат Навального Вадим Кобзев после того, как посетил 11 марта своего подзащитного в СИЗО-3 в городе Кольчугино Владимирской области, Навальный уедет в колонию общего режима более чем на 2,5 года после апелляции по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Дата апелляции еще не назначена, сказал Кобзев.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу "Ив Роше", на реальный. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело "Ив Роше", политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобождён в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик был отравлен боевым ядом "Новичок"). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
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