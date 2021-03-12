Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Европарламент объявил ЕС "зоной свободы ЛГБТ"

Европейский парламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ". Соответствующая резолюция принята в ответ на политику Польши, где власти примерно 100 муниципалитетов ранее объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ ".

В документе говорится, что власти всех стран ЕС должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТ в Евросоюзе могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования, отмечается в резолюции.

Правые консерваторы и правые националисты в Европарламенте обвинили депутатов, проголосовавших за документ, в левой пропаганде.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение.

Польша – одна из стран, где не признаются однополые семьи. Однополым парам нельзя зарегистрировать брак и усыновлять детей. Согласно новому закону, если заявление на усыновление ребёнка подаёт одинокий родитель, то власти должны проверять его личные данные. Если выяснится, что потенциальный усыновитель состоит в однополых отношениях, то ему грозит уголовная ответственность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG