В Польше суд оправдал ЛГБТ-активисток по делу о плакатах с Девой Марией

Районный суд в польском городе Плоцк постановил 2 марта, что активистки, которые в 2019 году расклеили по городу изображения Ченстоховской иконы Божией Матери с нимбом в цветах флага ЛГБТ, не оскорбили этим чувств верующих.

Таким образом, Эльжбета Полдесьная, Анна Прус и Йоанна Гзыра-Искандар, которые борются за права сексуальных меньшинств, оправданы. Прокуратура требовала для них полгода ограничения свободы. Подсудимые своей вины не признавали.

"Действия активисток носили провокационный характер, но были направлены на то, чтобы привлечь внимание к гомофобной и оскорбительной инсталляции в костеле в Плоцке. Обвиняемые сделали это, чтобы показать, что подобные действия неприемлемы. Целью активисток не было оскорбление чьих-либо религиозных чувств или оскорбление образа Божьей Матери. Их действия были направлены на защиту лиц, подвергшихся дискриминации", - заявила судья.

Процесс привлек внимание международной общественности. За его развитием следили ведущие американские и европейские издания, отмечает сотрудница Русской службы Польского радио Дарья Юрьева. Международная правозащитная организация Amnesty International призывала генпрокурора Польши снять обвинения с активисток и разрешить им проводить мирные акции без каких-либо притеснений и репрессий со стороны властей.

Активистки распространили наклейки с Ченстоховской иконой в знак протеста против композиции, изображающей Гроб Господень, в костеле Святого Доминика в Плоцке, что недалеко от Варшавы. На стендах, которые установили в храме, были перечислены разнообразные грехи. К ним причислили темы гендера, ЛГБТ и "гомоизвращения". Активистки, увидев в сети фотографии из костела, решили, что они должны каким-то образом отреагировать.

Во время слушаний в суде Эльжбета Подлесьная объяснила, что они решили использовать именно образ Ченстоховской иконы Божией Матери – главной святыни Польши, потому что это "универсальный символ любви матери к ребенку". "Мы добавили матери символ радуги, которая воплощает красоту, разнообразие и согласие на разнообразие", - сказала Подлесьная.

Икона также известна как "Черная мадонна" из-за темного лика. Она находится в католическом монастыре Ясная Гура в Ченстохове. В Польше каждый год проводятся масштабные паломничества к ней.

Ранее активистки использовали изображение Ченстоховской иконы Божией Матери с нимбом в цветах флага ЛГБТ во время акции "Радужная пятница" в Варшаве. Это был протест против действий епископата Католической церкви Польши. Священнослужители призывали школы и учителей отказаться от инициативы, направленной на сексуальное просвещение подростков. Тогда Эльжбета Подлесьная и Анна Прус впервые использовали наклейки с "Радужной Марией", как называют это изображение сами активистки, на здании, где расположена Конференция епископата Польши. Их тогда не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Активисты обвиняют нынешнее консервативное правительство Польши, входящей в ЕС, в отходе от обязательств по соблюдению основных прав и свобод. Президент Анджей Дуда, сторонник правящей партии "Право и справедливость", называл кампании в защиту ЛГБТ "более разрушительными, чем коммунизм", пишет "Би-би-си".