"Про прачечную был не анекдот". Матерщина министра культуры

Министр культуры аннексированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом на селекторном совещании. Ее нецензурная реплика прервала выступление российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Рустем Адагамов

Министр культуры Крыма Арина Новосельская начала материться прямо во время рабочего совещания. Всем сейчас непросто, в том числе работникам культуры.

Чиновница не разобралась с оборудованием для видеосвязи и набросилась на помощников по поводу того, что ей плохо установили микрофон, не зная, что он уже подключен. Совещание транслировалось в прямом эфире регионального телеканала, и отрывок из видеозаписи быстро разлетелся по Сети – где, конечно, не могли не вспомнить анекдот о прачечной.

Марат Манукян

Никогда еще культура не была так близка народу.

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает...

На первом месте в Яндексе новость о том, как министр культуры Крыма во всеуслышание выругалась матом во время совещания. Многие, понятно, вспомнили анекдот про звонок в прачечную.

А мне на память пришел монолог Жванецкого о трудностях у киношников. О том, что аристократизм пока не идет. Если герой просто сидит –​ еще ничего, а как рот откроет –​ так пока не идет. И женская гордость –​ так, чтоб без мата, изнутри. Сложно пока стало играть эрудированного, мыслящего человека, и хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Ну да вы сами помните.

Вот так и с матом еще пока у нас трудности. Кое-где. Уже, кажется, чего только ни делали – объявили его мелким хулиганством, ну да это еще при советской власти объявили, а вот с этого месяца ввели штрафы за мат для собственников соцсетей – ничего не помогает. Все равно ругаются. И даже когда не ругаются, такое впечатление, как будто ругаются, и когда мы над старинной дворянской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь.

Николай Руденский

Иосиф Раскин. «Энциклопедия хулиганствующего ортодокса»:

Во времена [Екатерины] Фурцевой [министр культуры СССР в 1960–1974 гг.] кто-то из наших интеллигентов сказал:

— Я не боюсь министра культуры, а боюсь культуры министра.

Сергей Рощенюк

Оказывается, о прачечной –​ это вовсе не анекдот

Осознав свою ошибку, Новосельская долго извинялась, оправдываясь проблемами с техникой. Аксенов отчитал ее и потребовал провести служебное расследование. Чиновницу спародировал на своем вечернем шоу Иван Ургант.

Впрочем, некоторым комментаторам кажется, что эта история только придает Новосельской человеческие черты.

Лев Рубинштейн

Кстати, если бы этот потешный эпизод оказался единственным из всех прочих, что способны принизить безупречный образ г-жи министерки культурки, я скорее был бы склонен за нее заступиться. А что такого? Ну, какой-то человек позволил себе проявить несомненные признаки жизни среди полу-сгнивших мертвяков.

Иван Поликаров

Вот нормальная министерка культуры, а не этот неженка Мединский

Заступаются за Новосельскую и лоялисты.

Сергей Марков

Мы все хорошо знаем министра культуры Крыма Арину Новосельскую как очень яркого, живого, эмоционального человека. Это живой министр. А не живой параграф. Поэтому предлагаю считать ее реплику перфомансом, в стиле актуального искусства. Нам нужны именно такие живые яркие министры. Сергей Лавров с его Д,Б! Вообще вошел в историю.

Хотя конечно, во всем надо знать меру. И помнить что мера это основная категория классической древнегреческой культуры. Которая 2 тысячи лет назад расцветала в Тавриде.

Но эти аргументы убеждают не всех.

Вячеслав Рудников

...Что вот это такое –​ "живой"? Что это за характеристика и за KPI для чиновника высокого ранга? У нас Ильич всегда был "живее всех живых". А поскольку дальше пошло сравнение с Лавровым и его бессмертным "ДБ" –​ то и он мертвый тоже, или живой?

А остальные значит что? Тут вы нас совсем запутали.

Сказали бы прямо –​ министр такая-то –​ облажалась. Конкретно. А не городили бы огород с окроплением неучей живой и мертвой водой.

Александр Беланов

Всё, чем запомнится этот министр культуры Крыма –​ мат... А чего вы хотели от "последнего чиновника с яйцами"?!

"Последним чиновником с яйцами" недавно называл Новосельскую руководитель телеканала "Крым24".

Многим кажется, что другого министра культуры российское правительство Крыма не заслуживает.

Илья Вайцман

Не понимаю, почему все так возбудились из-за матерившейся во время онлайн-совещания министрихи культуры Крыма. По-моему, очень органичный персонаж, именно такого министра и следует на том месте иметь. Какой еще министр культуры там может быть?

Что?! Гусары, молчать!!

Настасья Терехова

Я тоже удивляюсь –​ руководит Крымом мущщина по кличке Гоблин, а они тут недовольны матерящейся министрой культурки!

Вячеслав Войтович

Потому, что она грубит, надо было "вашу мать", а она "твою".

Михаил Юденко

Жаль, что мы так и не услышали министров культуры дэнээр и лэнээр...

Другие российские чиновники ничем не лучше, считают многие комментаторы – и напоминают и о майке с матерной надписью, в которой еще до назначения на пост позировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Анна Кривошеева

А че такого-то? У нашей вот маечка есть.

Иван Яковина

Идеальная метафора путинской России.

Есть и мнение, что чиновники просто пытаются быть современными.

Методичка

Какая культура - такой и министр. Скандал в Крыму, где министр культуры на совещании с главой республике в прямом эфире выматерилась, не противоречит профессионализму.

Наоборот, министр идет в ногу со временем, знает о культурных трендах. Половина популярных песен в чартах музыкальных сервисах с матом, половина популярных сериальных премьер с матом. Даже Земфира в новом альбоме сдалась и матернулась. Парадокс, но в проклятых свободных девяностых в культуре матерились меньше, чем в цензурное десятилетие Роскомнадзора.

И министр культуры Крыма, и министр культуры РФ (вспомним футболку с мемом “кто вы такие, я вас не знаю...”) демонстрируют высокий уровень подготовки. Оказавшись лицом к лицу со современной культурой, они не теряются, умеют говорить на её языке.

Это один из случаев, когда пародийную новость слишком легко принять за настоящую.

Жалуются в Сети и на двойные стандарты.

Вадим Горшенин

Для простых граждан за употребление мата в общественных местах установлено наказание до 15 суток ареста. А вот для министров культуры, употребляющих нецензурщину на заседаниях правительства (пусть и регионального) ничего такого нет. А ведь как можно было бы пополнить бюджет, наказав Арину Вадимовну Новосельскую за то, что не просто в общественном месте, не просто в кругу друзей, а - с трансляцией не по соцсетям, по государственному телевидению разнесла она свои эмоции! Ну или посадить суток на 30, поскольку целый же министр культуры Крыма! И тут еще и дети могли смотреть, значит, это - уже подпадает под пропаганду.

В общем, именно поэтому у нас некоторые тут уже давно называют культуру культуркой(