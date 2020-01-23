"Майки и лайки": соцсети о новом министре культуры

Кажется, ни одно правительственное назначение этой недели не обсуждалось так горячо, как назначение нового министра культуры – им стала Ольга Любимова, до этого руководившая там же отделом кинематографии.

Спор о ней можно почитать и здесь, в нашем вчерашнем обзоре. Не будем повторять реплики оттуда, но начнём с начала.

Наталия Геворкян:

Ольга Любимова -- это та, которая за кино отвечает в Минкульте? Недавно было ее вполне приличное интервью в Медузе. Это она?

Виктор Солкин:

Рад назначению нового Министра культуры.

Ольга Любимова - умная, сильная, глубокая.

Из культуры и для культуры.

Роман Фролин:

Новый министр культуры РФ Ольга Любимова:

Дочка ректора театрального училища им Щепкина - Бориса Николаевича Любимова

Внучка известного переводчика - Николая Михайловича Любимова (1912-1992)

Правнучка знаменитого актёра Василия Ивановича Качалова (1875-1948)

Праправнучка вологодского губернатора Михаила Николаевича Кормилицына (1835-1892)

Прапраправнучка рязанского губернатора Николай Аркадьевича Болдарева (1826-1904)

Ничего так, впечатляет. В хорошем смысле.

Андрей Золотов:

Одно можно сказать определенно: ольга любимова - человек культурный, современный, энергичный, со стержнем. Судя по тому, как она справлялась с киноделами (наблюдал издалека), со здравостью ума и дипломатическим даром. А уж про генеалогическое древо я молчу (а я немножко знаю, что такое ответственность перед предками).

Олег Пшеничный:

Какая разница, кем был ДЕДУШКА нового министра культуры?

Неискоренимое родо-племенное мышление.

Александр Тимофеевский:

Меня тут спросили, чем новый министр культуры лучше старого. Я ответил, что Ольга Любимова дочка ректора Щепкинского училища, внучка переводчика Боккаччо, Сервантеса, Рабле, Стендаля и Пруста, а правнучка и вовсе Качалова. Спрашивающий, мне кажется, остался недоволен, он же интересовался профессиональными качествами, при чем здесь происхождение.

Поясняю.

Бывают ампирные стулья, из красного дерева, бывают пластиковые икейные, офисные и для гостиной, из дорогого магазина в турецком вкусе, с бронзой, золотом и ниткой люрекса для пущего шика, а бывают крохотные, из папье-маше, для детской игры, ещё бывают из пьесы Ионеско «Стулья». И все это разные предметы и, страшно выговорить, разные сущности. Беда министра Мединского была не в том, что он насаждал пещерную скрепу, это мелкие подробности, а в том, что он не понимал отличий между стульями, совсем, не знал, где история, где современность, где частное пространство, где публичное, где пошлое взрослое тщеславие, где чудо и счастье ребенка, а где и вовсе метафора абсурда. Понятно, что девочка из очень интеллигентной семьи, которую образовывали в нескольких поколениях, имеет на этот счёт больше шансов.

Нет-нет-нет! Я не утверждал, что происхождение все решает, гопник Мединский мог вырасти в любом доме, а также и Ломоносов, но знания, полученные в детстве, не жук чихнул, и глупо во имя политкорректности отрицать очевидное. Все остальное у нового министра культуры общее со старым. У них общий Путин и общий Никита Михалков, общая нынешняя власть, общие ее установки, их не в министерстве культуры выдумывают, общее дело 7 студии, ну и так далее. И страх не угодить разному начальству тоже общий. Но по части стульев, то бишь, обстоятельств миропорядка Ольга Любимова гораздо предпочтительней. Важно ли это? Да. И очень важно.

На новый уровень дискуссия вышла, когда в сети замелькала одна старая фотография Любимовой.

Она появилась у самых популярных блогеров, от Навального до Адагамова, и сопровождалась однотипными комментариями про прачечную, которые мы не приводим просто из экономии времени.

Аркадий Бабченко:

Новая министр культуры Оркостана, если кто не в курсе.

Мы рождены, чтоб анекдоты сделать былью.

Жизнь опять опередила мечту.

Виктор Алкснис:

Давно я не испытывал такого шока.

Уже несколько часов не могу прийти в себя. Неужели это действительно вновь назначенная министр культуры РФ Ольга Любимова? Скажите мне, что это просто фотошоп.

Между тем после первого шквала нападок многие, напротив, решили взять нового министра под защиту.

Антон Литвин:

Неожиданная реакция друзей и ленты.

На мой взгляд, как раз футболка - единственное достоинство новой министра культуры.

Мария Баронова:



Человек, фотографирующийся в такой футболке, которую сейчас все постят, плохим быть не может. Потому как не лишён самоиронии и чувства юмора.

Кирилл Лятс:

Вообще нормальный человек должен быть душевно раскованным: кутить, трахаться, материться, когда в меру, когда и без нее.

Серые люди - это самое ужасное, что можно себе представить. Обычно они и становятся самыми выдающимися подонками.

А вы, кто запостил ту самую фотку, вы никогда не матерились, не напивались вусмерть, не блевали в чужой машине или на скатерть тещи, не переходили дорогу на красный свет и всегда соблюдали скоростной режим? Вспомните всё это и поржите над собой, котики!!!

Александр Рыклин:

Вы меня, конечно, сейчас все проклянете, но вот это сочетание - министр культуры и футболка, которая на ней, мне нравится... Я бы и сам в такой ходил... А я стал бы отличным министром культуры... В театре я был, я даже в консерватории был....

Однако не кончилось и этим. По Рунету стали расходиться скриншоты ЖЖ, который Ольга Любимова вела много лет назад под ником Кропалик (здесь можно узнать значение этого слова). Там было очень много интересного, включая секс и наркотики, а больше всего публику задел вот такой пост.

(сейчас основная часть журнала уже удалена)

Илья Шуманов:

Новый министр культуры России Ольга Любимова забыла удалить свой старый блог в ЖЖ. Прочитав блог можно понять, что такого человека можно было назначить куда угодно, но не руководить культурной политикой России.

Сергей Смирнов:

Ну то есть я правильно понимаю, что старый ЖЖ министра культуры проверить забыли до назначения? И судимость министра спорта тоже проверить забыли?

Неплохо

Анатолий Трупинин:

Я раньше думал что Владимир Мединский - очень хороший министр культуры. Но когда узнал про Ольгу Любимову, сразу понял, что она ещё лучше! Православная, неграмотная, быдловатая. Удивительно что про боярышник ничего не сказала, но думаю, ещё напишет. Может даже диссертацию защитит

Алексей Слаповский:

С детства ненавижу математику.

На химии и физике засыпал.

От биологии тошнило.

Не понимал, за что Пушкина считают великим, если «Они студентами были, они друг друга любили» написал не он.

Любил физкультуру, а ещё больше молодую физкультурницу Статуэллу Эдуардовну.

Терпеть не мог историю, особенно учить, когда кто родился, когда и где была какая-то битва. Зачем, если родившиеся давно померли, а во всех битвах всегда выигрывали мы?

Обожал собирать металлолом и макулатуру. Сдав папин тридцатитомник Диккенса, вывел свой класс вперёд.

Люблю песню «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдёшь ещё такой?»

На этом основании не вижу основания отказать мне в заявлении о назначении меня на пост министра науки и высшего образования.

Александр Филиппов:

— Вообще-то я терпеть не могу армию и флот, — задумчиво сказал министр обороны.

— А ненавижу детей и училок, — подхватил министр просвещения. — От школ меня тошнит, университеты омерзительны!

— Ну уж не знаю, что может быть хуже самолетов, — возразил министр авиации. — Разве только аэропорты?

— Хуже всего — рыба! — У меня от неё аллергия, — живо вмешался в разговор министр рыбной промышленности. — Рыба гладкая и склизкая! Это факт, — согласился министр полиции, — но знаете, — можно и рыбку съесть, и... то есть я хотел сказать, что хуже всего — ловить преступников и охранять порядок. А все остальное снести можно!

— А вот и не всё, — вступил министр финансов. — Лично я больше всего ненавижу деньги, хорошо бы их совсем не стало.

— Деньги не пахнут! — начал было министр экологии, — но тут послышался треск и зазвенели по полу пуговицы и застежки. Это рвал на себе форменный китель министр культуры.

Но действие и здесь родило соответствующее противодействие.

Станислав Яковлев:

Ага, то есть вчера общественность переживала, что Любимова избыточно консервативна, а сегодня, что недостаточно академична.

Общественность, ты пьяна, иди домой.

Валерий Шубинский:

Я не знаю, какой министр выйдет из Ольги Любимовой, может быть, очень плохой. Да это и не так важно.

Но значительная часть интеллигенции продемонстрировала сегодня, что понимает культуру примерно так же, как депутаты ГД.

То есть что культура - это строем ходить в оперу и не употреблять "матных слов".

С чем я значительную часть интеллигенции и поздравляю.

Ну ничего, сейчас ее снимут, назначат вам Ямпольскую. Порадуетесь.

Наталья Холмогорова:

Ахтунг, гевалт и катастрофа! Министром культуры назначили старую ЖЖистку, которая во время оно носила матерные футболки, писала матерные посты и признавалась, что не любит музеи и терпеть не может балет.

Широкие массы блогеров, обожающие балет, не вылезающие из музеев и ни разу в жизни не произносившие матерного слова, негодуют по этому поводу.

Нет бы порадоваться, что наконец нормальный человек попал в министры!

Боюсь только, что это все было давно, а за время чиновничьей работы она могла сильно испортиться.

Екатерина Визгалова:

Мне ЖЖ Любимовой в разы больше нравится, чем диссертация и книжонки Мединского, которые он писал в то же самое время. Со своим фейсбуком, фоточками и откровениями образца 2007 года она выглядит человечнее в разы, потому что не боится быть собой.

Всегда так было: одни хотят быть, другие казаться. И первые всегда подставляются, когда пишут о себе.

Лично меня Любимова "купила" некоторое время назад тем, что сама вела питчинги неигровых спецпроектов. И видно, что ей это было интересно. Я не идеализирую, но видно же, что она живая.

Да знаю, что "человек Михалкова" (Анна Михалкова - вообще его дочь, вот ужас). А вы-то конечно ждали, что на место министра культуры сразу нам назначат Сокурова.

Артём Рондарёв:

Кстати, если новый министр культуры действительно ненавидит оперу, БАЛЕТ, музыку и музеи, как она писала об этом в жежешечке, то из нее может получиться хороший министр культуры, потому что нормальный человек, много времени проводящий с культурой, не может эту культуру не ненавидеть, если он ее не ненавидит, значит это ряженый любитель афоризмов, а не работник культуры. Как писал в Эстетической теории Адорно: "Спросите музыканта, доставляет ли ему музыка радость, и он, скорее всего, ответит, как ответил в одном американском анекдоте, скорчив недовольную гримасу, виолончелист из оркестра под управлением Тосканини: «I just hate music»".

Александр Плющев:



В личке прошел небольшой фестиваль лицемерия из-за министра, которая безвкусно материлась, носила пошлую футболку и ненавидела консерваторию. Точнее, из-за меня, который сказал, что это не такой уж и харам. Но если я неправ, получается, что Навальному никак невозможно в президенты и даже оппозиционные лидеры: у него всякого барахла за много лет в соцсеточках найдется.



Вот Мединский не матерился, пошлых футболок не носил, консерваториям в нелюбви не признавался. Делало ли это его хоть немного лучше как министра?



Роман Шмараков:

а сейчас еще министр просвещения признается, что не любит равнобедренных треугольников

Егор Просвирнин:

В принципе, что человек не любит классическую музыку и выставки - ну, ничего особо страшного (вы тоже не любите, просто скрываете, чтобы не казаться быдлом. Я, кстати, люблю). А вот то, что ей Гришковец нравится - это реально <кошмар>. Как и то, что именно эта прекрасная дама заведовала кино при Мединском, раздавая государственные миллиарды на сотни провальных фильмов.

Демьян Кудрявцев:

Из всех православных пропагандистов, из всех жуликов и воров, из всех гомофобов и изоляционистов, купивших свои дипломы на Черкизоне...

Министром стал человек, который написал в своём блоге: «иногда я вру формально и неприкрыто, как врут министры с Медведевым друг другу на встрече».

Министром стал человек, 10 лет назад написавший, что Родина насилует его во все дворы, нет сил сопротивляться, и честно непонятно, что исправят митинги, на которые выходят (в том числе) нечистоплотные люди.

Министром стал человек, спокойно носящий матерную майку с интернет-мемом, а не бесполые ханжи, создающие списки запрещённых слов для Роскомнадзора.

Министром стал человек, который вот несмотря на все вышесказанное не залочил свой детский ЖЖ, проработав больше двух лет начальником департамента в минкульте. И не залочил его сегодня, когда его уже целый день скриншотят.

В этом ЖЖ не нашли итальянских вилл, рублевских пастбищ, детей зарубежом, любовников на яхтах.

А нашли просто пусть не самого умного, но ехидного, вспыльчивого, откровенного, трудоголичного, местами - конъюнктурного, но совершенно не людоедского человека, который, судя по интервью, за 10 прошедших лет ещё и несколько поумнел.

Но вот именно этого из 22 министров пользователи интернета решили о(б)судить.

Но им и Хаматова путинский холуй, так что что уж тут, действительно.

Александр Горбачёв:

еще вчера у нас был очень регрессивный министр культуры, а теперь очень прогрессивная.

пока, впрочем, прогрессивность выражается в применении к Ольге Любимовой любимого (pun not intended) приема американских борцов за и против разного. а именно: найдем, что ты писал в интернете 10-15 лет назад, и сделаем исходя из этого выводы о моральности автора.

даже оставляя за скобками сюжет о том, насколько комично это выглядит в исполнении лично Навального (который 10-15 лет назад отчебучивал в интернете вещи посомнительнее майки и поста про гражданское общество), тут, конечно, интересна общая парадигма, из которой как бы исходит такой подход — скорее нерефлексивно, но это неважно. парадигма эта предполагает, кажется, две возможных предпосылки:

а) люди не меняются; если ты что-то идиотское или гадкое твитнул в 2009 году — ты до сих пор так думаешь. (собственно, таков посыл сегодняшних обличителей Любимовой.)

б) плохие слова, в отличие от плохих поступков, не имеют срока давности; когда бы ты ни сказал что-то неправильное и что бы ни случилось потом, ответственность за это придется нести прямо сейчас. (таков посыл, например, многих претензий к Джо Байдену.)

интересно, писал ли кто-нибудь об этом что-то осмысляющее.

Егор Холмогоров:

28-летняя девочка может писать в ЖЖ почти все что угодно. Там еще и стофактов писали. Помните такой жанр? И вообще площадка была та еще. Мои впечатления от чтения ее старого блога тоже не однозначные, но если заглянуть в меня за те же годы в обнаружите... немношк сталиниста. Так что время часто лечит.

Дайте вместо объяснений насчет ЖЖ спокойно работать и посмотрим на результаты. Какие фильмы будут снимать. Кому деньги дадут. Кому памятники поставят. Отстоят охранные зоны или нет.

Работайте, сестры!

И вот по результатам всего этого поговорим.

Медиатехнолог:



Относиться всерьез к записи 11-летней давности, конечно, не стоит: все-таки в 28 у журналистки ТВ вполне еще прет юношеский максимализм, да и пост этот, скорее, некое сокрушение и что-то вроде внутреннего протеста. Куда важнее, что при всем желании никаких грязных коррупционных делишек за Любимовой не числится, и даже если она не любит балет или оперу, понимает она в этом куда больше многих.



Флаг Ольге в руки, будем надеяться на лучшее и ни чем не замутненную и неиспорченную душу молодого министра.



Олег Лурье:



Не понимаю, почему все дружно забились в истерике по поводу нового министра культуры Ольги Любимовой? Ну нашли какой-то древний пост в ЖЖ. А свои перлы десятилетней давности никто из вас, граждане культурные, не пожелал вспомнить? Нет? А еще у нее футболка с матом есть. И большие эстеты, через слово матерящиеся в каждом твите, сразу же впали в моральном ступор. Так, мол, нельзя. А почему, собственно? В чем проблема - на футболке что-то написано неправильно или нелогично? И кстати, Любимова стала министром всего сутки назад и наверняка сменит гардероб и писать всякую ерунду в ЖЖ больше не будет. И, может, пора уже научиться оценивать министра (тем более, женщину) не по тряпкам и древним постам, а по будущему результату работы? Нет? Не получается? Хайпа очень хочется? Ну тогда вам к соболям, в секту навального.

Галина Юзефович:

Короче, я поняла: всю жизнь в социальных сетях надо прожить так, будто в один прекрасный день ты можешь стать министром культуры. Нынешним тинейджерам на заметку.

Всеволод Чаплин:

Я вашу Любимову знать не знаю и ведать не ведаю. Только, господа либералы, если вы вроде как мечтаете быть министрами и депутатами, срочно подчищайте свои майки, лайки и комменты, а то сами понимаете

Кирилл Шулика:

Кроме того, майка министра культуры Ольги Любимовой затмила в соцсетях даже публикации с протестом против поправок в Конституцию.

Я думаю, что Путин может спокойно объявить себя императором по Конституции, если перед внесением поправок назначит министром труда Ольгу Бузову.

Дмитрий Гудков:

Если у нового министра культуры Ольги Любимовой есть фотка с матом на майке – мне норм. Это забавно, и вообще цитата из Коляды.

Если у нового министра ЖЖ называется в честь гашиша – я это тоже переживу: чай, не в сумке дозу нашли.

Но вот понять, как можно назначить на пост министра культуры человека, который с орфографическими ошибками пишет о лютой неприязни к музеям, театру, экскурсиям, опере, балету, классической музыке и т.д...

Кирилл Гончаров:



Популярная реакция на ЖЖ Любимовой: «Не важно что пишет, важно, что она живой человек со своим мнением.»



Окей, попробуем загнать этот аргумент под другие случаи в истории.



Вот например, судьи выносящие приговоры девочкам из «Сети» тоже наверняка живые люди, слушают музыку, ходят в кино, на свидания и тд. Или вот Медведев, разве он не живой человек со своим мнением? Тот вообще прогрессивный: сторонник современных технологий, был знаком с Джобсом, модные кроссовки и рубашки. А чем вам тогда Мединский не нравился, у того тоже своё мнение было, и высказывал его публично вполне ярко, только вот не в ЖЖ.



Наверняка Любимова хороший человек, друг и блоггер. Но она фактически открыто признавала, что культуру не любит. Тогда вопрос, смысл был назначать ее на пост министра?

Александр Гаврилов:

Швыдкого деятели культуры ненавидели и сочиняли про него оскорбительные анекдоты, Соколова презирали, в Авдеева выпяливали глаза в тупой полицейской слоновости, Мединским пугали непослушных детей — и, разумеется, перед каждым пресмыкались и у каждого клянчили.

Не стоит думать, что новую министерку встречают как-то наособицу.

Алексей Навальный:

В футболке нового министра культуры Любимовой, в её старых (впрочем, не таких и старых) постах некоторые находят некую милую лихость.

Такую панковость.

Писала тётка, что ненавидит экскурсии и музеи, а теперь стала министром культуры России.

Прикольно же.

Типа, живой человек. Нацепила футболку с древним мемом с бородатым дедом, кричащим "вы кто такие, идите .."

Гораздо лучше, чем строгие мужчины без футболки с мемом и без жж.

Только за этой обаятельностью цинизма, как мне кажется, забывают реальные факты:

1. Смешная тётка в футболке отозвала прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина".

2. Призывала ограничить прокат иностранных фильмов.

3. Она, безусловно, может не любить музеи, экскурсии и тд, только на хрена же тогда ей быть министром культуры Российской Федерации?

И на хрена же тогда все музеи и экскурсоводы в стране теперь подчинены этой тётке?

А её посты в жж ведь даже вовсе не о том, какая она смешная была и дерзкая, а о том, что дело мы имеем с чудовищной лгуньей и лицемеркой.

Ближе к 9 мая она, вся обмотанная георгиевскими лентами, будет объяснять вам почему это правильно - не пустить ни одного иностранного фильма в прокат в начале мая.

Посмотрим, насколько обаятельной она окажется тогда.

Анатолий Вейценфельд:

В связи со вчерашними яркими публикациями вдруг вспомнилась сравнительно недавняя история, о которой ходили слухи в музыкальных кругах. О том, как какие-то кинематографисты решили снять документальный фильм к 50-летию группы «Машина времени», обратились в Минкульт, но некая дама «главная по кино», отказала – «мы врагов не поддерживаем».

История эта никого не удивила, потому и говорили о ней мало, и узнавать имя чиновницы мне даже в голову не пришло, неинтересно, мало ли чиновников в министерстве. Да вот теперь оно неожиданно всплыло…

Сталингулаг:



Какой же всё-таки бедный и неискушённый наш народ, изголодавшийся по людям с человеческими лицами, способным не на подвиги, а на простые, банальные шалости. Уставший от беспощадно тупых морд с пустыми глазницами, со звериной серьёзностью тараторящих какой-то бессмысленный набор канцелярской бредятины. Отвечающих на вопросы лозунгами и исключительно по шпаргалке. И стоит только нашему человеку увидеть кого-то не в синем костюме, он начинает испытывать такую радость и восторг, словно встретил ещё одну живую душу на необитаемом острове. Ему уже неинтересны ни компетенция «выжившего», ни прошлые заслуги, ни его связи с картонными туловищами, он сразу готов отдать ему всё – хоть министерское кресло. А если выяснится, что новый министр ещё и в носу ковыряет, то его вознесут на вечное царствование безо всяких изменений конституции

Виктор Шендерович:

Про нового министра культуры. Боюсь задеть чувства моих многочисленных театральных друзей, испытавших по этому случаю прилив оптимизма, но...

Конечно, истина конкретна. После Мединского нас вообще трудно огорчить, - но варианты-то были! Мы же ждали сталинистку Ямпольскую и готовились к суициду, а тут вдруг эта внучка Рабле и Сервантеса из рода Шверубовичей! Можно даже помечтать некоторое время…

Но недолго, братцы, недолго.

И разумеется, не из-за футболки с матерной надписью, фотография которой гуляет по Сети, – это валяние дурака, и это на здоровье. Но вот руководство дирекцией социальных и публицистических программ на Первом канале – это уже не шутка. Программа «Время покажет» как вершина этой публицистики... Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром <дерьма> выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры...

Ведро <дерьма> буквально - и тонны пропагандистского, ксенофобского <дерьма>, вываленного на россиян, увы, под руководством г-жи Любимовой.

И этот запах уверенно перебивает и дедушку с Сервантесом, и папу с Щепкинским училищем, и собаку Качалова. Так что я бы особенно губу не раскатывал. Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло.

А что лучше Мединского – ну, так почти всё на этом свете лучше Мединского…

Аббас Галлямов:

Очевидно, что в ближайшее время новый министр культуры в смысле своего антирейтинга нагонит министра старого. Между этими показателями, однако, есть большое качественное различие.

Антирейтинг Мединского носил политический характер и поэтому в нем был определённый смысл. Да, высказываемые Мединским суждения бесили оппозицию, но при этом они способствовали консолидации «государственников».

В случае с Любимовой речь идёт, скорее, об отторжении стилистическом. Здесь практически нет политики. И оттолкнёт новый министр на порядок большее число людей, чем привлечёт. По сути режим сделал сейчас большой шаг вперёд в деле отчуждения целой социальной группы - людей, профессионально связанных с культурой.

Удивительно, что на грабли эти наступает власть, которая приложила столько усилий, стараясь сделать общество максимально консервативным. Сначала потратила уйму сил, времени и денег, чтобы создать консервативный запрос, а теперь получит этим запросом по лбу.

Кремль не понимает, что времена, когда можно было безнаказанно раздражать избирателя, закончились.

Марат Баширов:



Нам, людям, изредка практикующим в социальной инженерии, помимо всего остального, интересен сам феномен. И есть совершенно справедливое замечание о том, что Любимова понятна миллениумам, для которых соцсети и, неограниченное рамками старой морали, ее поведение в них является привычным делом. Оно как новый культурный код, так они распознают друг друга. Да материться и рефлексировать в соцсетях для многих сегодня - норма. Посмотрите на многие Телеграм каналы, там много и первого и второго. Если цель была найти новых лидеров для этой части нашего общества, то с Любимовой попали в точку. Они распознают её и будут её защищать. Если нужен был министр для глубинной России, то не попали.

Александр Шмелёв:

Вернулся домой, открыл ФБ и увидел, что почти вся моя лента взахлеб обсуждает какую-то тетку, назначенную новым "министром культуры".

Одни, типа, пишут, что она и матерного словца не чурается, и в ЖЖ когда-то откровенно писала, и вообще чем-то на живого человека похожа, а вторые - что она хорошее кино запрещала, с Михалковым работала, оперу с балетом не любит и вообще дура. (Глубоко не вникал, поэтому могу переврать, но в общих чертах какие-то такие тезисы я успел увидеть).

Честно говоря, всё это обсуждение (равно как и предыдущее - смешного толстячка из налоговой, назначенного в "премьеры") окончательно закрепляет у меня ощущение полного абсурда!

В моих глазах это выглядит примерно так: террористы захватили в заложники посетителей спектакля Норд-Ост (или детей в Беслане), и вот журналистам становится известно, что часть террористов, державших наведенные на заложников автоматы, пошли в комнату отдыха, а им на смену вышли другие, свежие... и в результате вместо того, чтобы думать, как спасти заложников, вся страна начинает увлеченно копаться в биографиях этих свежих.

Смотрите, мол, этот-то террорист, кажется, неплохо учился и даже в олимпиадах по химии участвовал! Да нет, что вы! Говорят, уроки он в основном списывал, а на олимпиады попадал по блату. Ну не надо все-таки преувеличивать, вы почитайте его выпускное сочинение хотя бы - там ни одной ошибки! Да ерунда все это, очевидно что сочинение за него писали родители, там и почерк даже другой!

И так далее, и тому подобное, целыми днями напролет...

Леонид Волков:

Шел 2020 год. Двадцать первый год правления Путина. Счет политзаключенных шел на тысячи, политических дел — на сотни, украденных денег — на триллионы. Однако же, где-то обсуждался вопрос: как понять, может ли путинский министр быть хорошим человеком?

Давайте я вас научу. Есть очень простой критерий.

Если в 2020 году человек согласился стать путинским министром — это плохой человек. Очень плохой. Вообще не важно, какая у него семья, какая майка (веселая и отличная), какие посты в ЖЖ (есть веселые, есть тупые, есть отвратительные), какого цвета волосы и как зовут его детей. Это все не второстепенные вопросы, а двадцатистепенные. Важно одно. Совсем недавно (в отличие от постов в ЖЖ — не 12 лет тому назад, а вот прям позавчера!) в жизни этого человека был такой вопрос:

— Слушай, тут вот есть предложение пойти к Путину в правительство работать министром.

И человек — взрослый человек! — такой отвечает:

— Да.

О том, что при этом его пытали электрошокером или держали в заложниках семью, ничего не сообщается.

— Да. Да, я буду сидеть за одним столом через запятую с Шойгу, укравшим десятки миллиардов и Колокольцевым, отвечающим за избиение людей и подбрасывание наркотиков.

— Да. Да, я хочу стать коллегой Лаврова, возведшего самую бесстыдную ложь в ранг самой великой добродетели.

— Да. Да, я принимаю правила игры, полностью построенные на откатах и прямом воровстве.

— Да. Да, я буду во всем помогать Путину, будь то возвращение России культурного объекта, который Путин выменял на израильскую заложницу, или запрет очередных неблагонадежных фильмов, фестиваль георгиевских ленточек или тихий распил на каком-нибудь патриотическом кинофестивале, уж что прикажут (а человек в системе поработал уже, и прекрасно знает, как все устроено).

— Да, да, да. Я согласна!

Это вот было позавчера. Человек позавчера согласился отобрать перчатки у Кости Котова и посадить на бутылку очередного задержанного в отделе «Дальний», вот на что он согласился, став важной частью системы. Ровно как это делает своей каждодневной работой какой-нибудь Александр Бастрыкин, Валерий Фадеев или Нюта Федермессер.

Ну а дальше уже вкусовщина. То, что человек из хорошей семьи и, наверняка, читал «Банальность зла» — ну, в моих глазах это отягчающее обстоятельство, а не смягчающее. На нем больше ответственности, чем на каком-нибудь тупом и необразованном солдафоне типа Золотова. Но о таких нюансах, наверное, можно спорить.

Лично знаю кучу людей, которые в последние годы отказались от подобных предложений. Ничего им за это не было. Все у них хорошо. А у министра Любимовой пусть все будет очень плохо.

Между тем Владимир Мединский переместился в кресло советника президента по культуре, а его курс пока сохраняется.

Владислав Дорошенко:

Вроде фашистов убили уже давно большинство.. Причем тут фильмы???

Роман Рябцев:

Больной ублюдок.

Думали, избавились от него?