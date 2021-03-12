В Чечне завели дело в отношении "премьера Ичкерии" Ахмеда Закаева

В Чечне завели уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении бывшего полевого командира и одного из руководителей сепаратистской Ичкерии Ахмеда Закаева, который уже 19 лет живет в Великобритании.

Поводом для нового уголовного преследования, как сообщает издание "Кавказский узел", стали заявления Закаева в защиту убитых в январе этого года предполагаемых бойцов полевого командира Аслана Бютукаева.

По данным журналистов, речь идет о видеообращении Закаева, которое было опубликовано в YouTube, а затем удалено. Официально управления МВД и Следственного комитета по Чечне о возбуждении дела против Закаева не сообщают.