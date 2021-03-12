В Чечне завели дело в отношении "премьера Ичкерии" Ахмеда Закаева

В Чечне завели уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении бывшего полевого командира и одного из руководителей сепаратистской Ичкерии Ахмеда Закаева, который уже 19 лет живет в Великобритании.
Поводом для нового уголовного преследования, как сообщает издание "Кавказский узел", стали заявления Закаева в защиту убитых в январе этого года предполагаемых бойцов полевого командира Аслана Бютукаева.
По данным журналистов, речь идет о видеообращении Закаева, которое было опубликовано в YouTube, а затем удалено. Официально управления МВД и Следственного комитета по Чечне о возбуждении дела против Закаева не сообщают.
- Закаев не раз выступал с критикой действующих властей Чечни и лично главы республики Рамзана Кадырова. Осенью 2020 года бывший "премьер Ичкерии" встречался с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Цедерфельт, чтобы обсудить внесудебные расправы в Чечне.
- В начале 2021 года после выступления Закаева по поводу убитых сепаратистов, которых он назвал участниками "сопротивления", чеченские власти вновь попытались добиться выдачи политика из Великобритании, но безуспешно. Рамзан Кадыров угрожал Закаеву физической расправой.
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