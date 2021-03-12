ВОЗ рекомендовала не отказываться от вакцины компании AstraZeneca

Руководители стран не должны отказываться от использования вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, так как пока не найдено подтверждений тому, что именно этот препарат вызвал образование тромбов у ряда пациентов. С таким заявлением в пятницу выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала разработанное AstraZeneca средство от COVID-19 "превосходной вакциной", применение которой следует продолжать.

С четверга о приостановке использования вакцины в качестве меры предосторожности объявили Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд. Италия и Австрия заявили, что не будут делать прививки препаратами из определённых партий.

Последней страной, отказавшейся на время от вакцинации AstraZeneca, стала Болгария.

Как пишет "Би-би-си", в Европе на данный момент известно примерно о 30 случаях закупорки сосудов тромбами после вакцинации. Сообщалось о смерти двух таких пациентов – в Италии и Дании. В ВОЗ подчёркивают, что тщательно расследуют всю поступающую информацию.

11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также заявило, что доказательств связи между образованием тромбов и препаратом англо-шведской компании AstraZeneca пока нет. "Преимущества использования вакцины продолжают превышать риски", - утверждают в EMA.

Вакцина была разработана совместно со специалистами Оксфордского университета. Ею привиты уже около 5 миллионов европейцев. Представители AstraZeneca заверяют, что безопасность средства тщательно изучалась в ходе клинических испытаний.

Великобритания, Германия, Австралия, Мексика и еще ряд стран от вакцины компании AstraZeneca пока не отказывались.