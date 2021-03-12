Посол США в ООН обвинил Китай в геноциде уйгуров 

США осудили жестокое обращение китайских властей с представителями уйгуров, назвав происходящее преступлениями против человечности и геноцидом. Соответствующее заявление сделал поверенный в делах Соединенных Штатов Марк Кассайр во время выступления перед Советом по правам человека ООН, передает Reuters.

К обвинениям присоединился британский посол Джулиан Брейтуэй. Он сослался на данные об использовании китайскими властями принудительного труда и методов контроля над рождаемостью.

Американский и британский дипломаты также призвали освободить активистов из Гонконга, арестованных за "подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами".

Посол КНР в ООН Чэнь Сюй откатался напрямую реагировать на претензии, сказав, что Пекин выступает против политизации темы прав человека.

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен собирается поднять вопросы о репрессиях на предстоящей встрече с китайским коллегой Ван И.

Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017 года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. Заключенных подвергают идеологической обработке, заставляя отказываться от своей религии и языка.

Как рассказывают бывшие узники, в лагерях регулярно практикуются пытки, сексуальное насилие и даже медицинские эксперименты над людьми. Китайское правительство настаивает, что так называемые "лагеря перевоспитания" призваны обеспечить заключенным профессиональную подготовку, а также искоренить исламский экстремизм и сепаратизм в стране.