Заместитель председателя правящей в Польше партии "Право и справедливость" Антоний Мацеревич предложил декоммунизировать одно из главных в стране Воинское кладбище в Повонзках. Бывший министр обороны заявил, что могилы коммунистов на кладбище в западной части Варшавы нужно заменить некрополем "проклятых солдат" — участников антикоммунистического подполья.

В эфире Радио 24 Мацеревич заявил, что в Повонзках рядом с могилами выдающихся героев похоронены люди, которые мучали их и способствовали разрушению страны. По его словам, кладбище нужно передать от города, находящего под управлением оппозиции, к правительству, чтобы оно стало "достоянием народа". Инициатива поддержана главой правительственного Управления ветеранов и жертв репрессий и Институтом национальной памяти, заявил в еженедельнике Sieci консервативный публицист Тадеуш Плужаньски.

Мацеревич не уточнил, какие именно могилы коммунистов следует удалить с кладбища. Там захоронены, среди прочих, убитый солдатами Украинской повстанческой армии советский и польский военный деятель Кароль Сверчевский, бывший ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада Юлиан Мархлевский, первый и последний главы коммунистической Польши Болеслав Берут и Войцех Ярузельский.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский, занявший второе место на выборах президента страны в 2020 году, раскритиковал эту инициативу, заявив, что "даже захватчики не уничтожали кладбища и могилы".

В начале месяца мэрия выдала разрешение похоронить в Повонзках бывшего главу Польской объединённой рабочей партии Станислава Каню.

92-летний политик, руководивший Польшей чуть больше года в начале 80-х, скончался 3 марта. Критики решения мэрии напоминали, что Каня имел отношение к подавлению массовых протестов 1976 года и политическим репрессиям.