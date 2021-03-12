В Москве за акцию 23 января задержан депутат Сергей Митрохин

В центре Москвы в пятницу был задержан депутат городской думы от "Яблока", бывший председатель этой партии Сергей Митрохин.

Как сообщила помощница депутата Мария Чуприна, Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции 23 января.

"Сергей Митрохин проводил встречу с избирателями в Пресненском районе, в середине встречи мы обнаружили, что наш автомобиль заблокировали сотрудники полиции. После встречи к Митрохину подошёл сотрудник в штатском и двое сотрудников полиции и сообщили, что он задержан", – цитирует Чуприну "Интерфакс".

По словам помощницы политика, его доставили в ОВД "Тверской". К нему выехал адвокат.

Сергей Митрохин подтвердил информацию "МБХ медиа".

23, 31 января и 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции против ареста и уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального. На них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим впоследствии назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел.