ВОЗ рекомендовала к применению вакцину от Johnson & Johnson

Всемирная организация здравоохранения внесла в список рекомендуемых вакцину против COVID-19 от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, говорится на сайте разработчика. Она станет третьей по счету после Pfizer и AstraZeneca, которая удостоена этого статуса.

В компании уверены, что одобрение со стороны ВОЗ подтверждает качество продукта и расширит возможности вакцинации по всему миру.

Третья фаза исследований показала 67-процентную эффективность Janssen. Более низкий уровень по сравнению с другими вакцинами может быть связан с новыми мутациями вируса, которые не встречались в ходе тестирования других препаратов.

В числе преимуществ Janssen – возможность хранения в обычном бытовом холодильнике, а также тот факт, что укол делается лишь раз, а не два раза. Это позволяет расширить число вакцинируемых.

Накануне Janssen была одобрена Европейским агентством лекарственных средств, а чуть раньше – в конце февраля – это сделали американские власти. США получат 100 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson уже в первой половине года. Всего до конца этого года компания планирует выпустить один миллиард доз Janssen.