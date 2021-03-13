Депутата Мосгордумы задержали ночью из-за митинга 23 января

В Москве в ночь на субботу полиция задержала депутата Мосгордумы (фракция КПРФ) Екатерину Енгалычеву. О задержании она сообщила сама в телеграме.

Депутата доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы. По словам руководителя юридической службы московского горкома КПРФ Мухамеда Биджева, с неё потребовали дать объяснения по факту нахождения на улице в центре Москвы 23 января 2021 года во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, а затем составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. По этой статье депутату грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Енгалычеву отпустили под утро, обязав явиться в суд 18 марта.

Сама Енгалычева сказала "Новой газете", что присутствовала на акции как журналист с пресс-картой и редакционным заданием, а следовательно ничего не нарушила.

Накануне в центре Москвы был задержан ещё один депутат городской думы - представитель "Яблока" Сергей Митрохин. На него составили протокол по той же статье также в связи с митингом 23 января.