Депутата Мосгордумы задержали ночью из-за митинга 23 января

В Москве в ночь на субботу полиция задержала депутата Мосгордумы (фракция КПРФ) Екатерину Енгалычеву. О задержании она сообщила сама в телеграме.
Депутата доставили в отдел полиции по Тверскому району Москвы. По словам руководителя юридической службы московского горкома КПРФ Мухамеда Биджева, с неё потребовали дать объяснения по факту нахождения на улице в центре Москвы 23 января 2021 года во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, а затем составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. По этой статье депутату грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Енгалычеву отпустили под утро, обязав явиться в суд 18 марта.
Сама Енгалычева сказала "Новой газете", что присутствовала на акции как журналист с пресс-картой и редакционным заданием, а следовательно ничего не нарушила.
Накануне в центре Москвы был задержан ещё один депутат городской думы - представитель "Яблока" Сергей Митрохин. На него составили протокол по той же статье также в связи с митингом 23 января.
- 23 и 31 января по всей России прошли акции против ареста и уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального. На них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим впоследствии назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел.
- Енгалычева была избрана в Мосгордуму при поддержке так называемого "Умного голосования", за которое агитировал Навальный, и, как правило, выступает с позиций, критических по отношению к городским властям.
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