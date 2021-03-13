Комитет министров Совета Европы "ожидает освобождения Навального"

Комитет министров Совета Европы, который следит за тем, как страны - члены организации исполняют решения Европейского суда по правам человека, отметил, что Россия не в полной мере исполнила решение ЕСПЧ в отношении Алексея Навального по так называемому делу "Ив Роше" и заявил, что ожидает от российских властей скорейшего освобождения Навального.

Сообщение Комитета министров было опубликовано 12 марта - в тот же день, когда стало известно, что Навального этапировали из СИЗО города Кольчугино Владимирской области. Его местонахождение неизвестно; ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что его доставят или уже доставили в исправительную колонию города Покров.

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В заявлении Комитета министров, который объединяет министров иностранных дел стран Совета Европы (заседание прошло на уровне замминистров), напоминается, что ЕСПЧ признал уголовное преследование Алексея Навального и его брата Олега необоснованным, а их права нарушенными. В то время как Россия выплатила братьям Навальным компенсацию, назначенную ЕСПЧ, приговор им был оставлен без изменения, и они "продолжают страдать от негативных последствий приговоров, которые были вынесены с нарушением Европейской конвенции".

В заявлении особо подчёркнуто, что обеспокоенность вызывает замена Алексею Навальному условного срока по этому делу на реальный, решение о которой принял суд в Москве 2 февраля.

В июне 2021 года комитет вернётся к этому вопросу и подготовит резолюцию в случае, если Навальный к тому времени не будет освобождён.

Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию освободить Навального в рамках так называемых обеспечительных мер. Российские власти попросили пересмотреть это решение.