Комитет министров Совета Европы "ожидает освобождения Навального"

Комитет министров Совета Европы, который следит за тем, как страны - члены организации исполняют решения Европейского суда по правам человека, отметил, что Россия не в полной мере исполнила решение ЕСПЧ в отношении Алексея Навального по так называемому делу "Ив Роше" и заявил, что ожидает от российских властей скорейшего освобождения Навального.
Сообщение Комитета министров было опубликовано 12 марта - в тот же день, когда стало известно, что Навального этапировали из СИЗО города Кольчугино Владимирской области. Его местонахождение неизвестно; ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что его доставят или уже доставили в исправительную колонию города Покров.
В заявлении Комитета министров, который объединяет министров иностранных дел стран Совета Европы (заседание прошло на уровне замминистров), напоминается, что ЕСПЧ признал уголовное преследование Алексея Навального и его брата Олега необоснованным, а их права нарушенными. В то время как Россия выплатила братьям Навальным компенсацию, назначенную ЕСПЧ, приговор им был оставлен без изменения, и они "продолжают страдать от негативных последствий приговоров, которые были вынесены с нарушением Европейской конвенции".
В заявлении особо подчёркнуто, что обеспокоенность вызывает замена Алексею Навальному условного срока по этому делу на реальный, решение о которой принял суд в Москве 2 февраля.
В июне 2021 года комитет вернётся к этому вопросу и подготовит резолюцию в случае, если Навальный к тому времени не будет освобождён.
Ранее Европейский суд по правам человека обязал Россию освободить Навального в рамках так называемых обеспечительных мер. Российские власти попросили пересмотреть это решение.
- Алексей Навальный был арестован 18 января – сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение после покушения на него. 2 февраля Симоновский суд Москвы по требованию ФСИН заменил условный срок оппозиционера, полученный им по уголовному делу "Ив Роше", на реальный. По версии ФСИН, политик нарушил режим условного срока. Навальный это отрицает. В колонии политик проведёт около двух с половиной лет с учётом домашнего ареста и нахождения в СИЗО.
- Многочисленные правозащитные организации и страны Запада считают решение российского суда, как и само дело "Ив Роше", политически мотивированным. ЕСПЧ постановил, что Навальный должен быть немедленно освобождён в связи с угрозой его жизни (20 августа прошлого года политик, как утверждает ОЗХО, был отравлен боевым ядом "Новичок"). Российские власти отрицают причастность к покушению на Навального и требование освободить его не исполняют.
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