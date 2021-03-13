Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

Давление в изолированном отсеке на Международной космической станции (МКС), где ранее были закрыты две трещины, снизилось на 60 мм за минувшую ночь, сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Давление на станции составляет 730 мм, давление в переходной камере - 678 мм, – рассказал космонавт во время сеанса связи с Центром управления полётами. "Интерфакс" отмечает, что трансляцию переговоров ведёт НАСА, космическое агентство США.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля "Звезда", где была закрыта трещина, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Как сообщили в Ракетной корпорации "Энергия", все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА.