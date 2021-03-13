Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом, президентом Фонда ИНДЕМ Георгием Сатаровым, с политиком Владимиром Рыжковым, и с исполнительным директором Ассоциации туроператоров Майей Ломидзе. Репортажи Артема Радыгина, Ивана Воронина и Артура Давлетшина.
Что увидел Путин в интернете кроме порно, наркотиков и проституции? | Грани времени с Мумином Шакировым
• Твиттер принял на себя первый удар. Остальные соцсети напряглись • В Москве задержаны участники форума муниципальных депутатов • Власть взяла под контроль просвещение. Академики и деятели культуры – против • Отпуск в пандемию: Америка, Европа, Африка и Россия. Далеко – дорого, близко – сердито