Московская полиция начала отпускать задержанных муниципальных депутатов

В Москве сотрудники отделов полиции "Метрогородок", "Перово", "Северное Измайлово", "Новогиреево", "Преображенское" начали отпускать участников форума "Муниципальная Россия". Около двухсот человек были задержаны и доставлены в отделы полиции за "нарушение санитарных норм". Им также инкриминировались связи с организациями-"иностранными агентами".

Как сообщается в социальных сетях, в ОВД "Новокосино" полицейские не приняли передачу для задержанных, которые оставались много часов без воды и еды.

Среди задержанных есть и журналисты. В частности, корреспондента "Новой газеты" Татьяну Юрасову повезли в отдел полиции, несмотря на наличие пресс-карты и редакционного задания.

Ранее сообщалось, московская полиция задержала в субботу участников форума независимых муниципальных депутатов. По данным ОВД-Инфо, всего были задержаны 170 человек, в том числе Задержаны политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

МВД объяснило задержание нарушением санитарных правил, а также и присутствием на мероприятии членов организации, деятельность которой признана нежелательной. В сообщении ГУ МВД по Москве говорится, что задержаны были около 200 человек.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода, сотрудники полиции пришли на форум, который проходил в московской гостинице "Измайлово", примерно через 40 минут после его начала. Полиция сообщила, что все участники форума – более 150 человек из разных регионов России – будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.