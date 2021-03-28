Поверх барьеров с Иваном Толстым. С Борисом Парамоновым - о Георгии Владимове

В первой части - новая Беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым. Разговор идет о Георгии Владимове, авторе "Верного Руслана", "Трех минут молчания", "Генерала и его армии". Во второй части - "Алфавит инакомыслия". Андрей Гаврилов и Иван Толстой обсуждают судьбу и личность Анатолия Марченко. автора первой книги о послесталинских лагерях "Мои показания" (1969).