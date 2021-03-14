В Германии начался "большой выборный год", у ХДС ожидаются проблемы

В двух федеральных землях Германии в воскресенье проходят региональные выборы, итоги которых могут сказаться и на борьбе за пост канцлера. Осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель на посту главы правительства.

Депутатов региональных парламентов избирают в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртенберг. Большинство аналитиков ожидает поражения партии Меркель ХДС – ведущей силы нынешней правящей коалиции. ХДС лидирует в опросах на общенациональном уровне, однако в Бадене уступает "Зелёным", а в Пфальце – социал-демократам.

Проблемы усугубляет и эпидемия коронавируса – многие избиратели недовольны деятельностью правительства, – а также недавний скандал с возможной причастностью двух депутатов от ХДС к коррупции в связи с госзаказами на закупку медицинских масок.

Если ХДС выступит на выборах в двух землях откровенно плохо, это может поставить под угрозу выдвижение её лидера Армина Лашета на пост канцлера на выборах в сентябре. При этом Лашет совсем недавно возглавил партию. Альтернативой ему в качестве кандидата в канцлеры мог бы стать Маркус Зёдер – глава баварской ХСС, которая выступает с ХДС на федеральных выборах единым списком.

Для "Зелёных", которые по опросам держатся на втором месте на общегерманском уровне, успех на выборах в Баден-Вюртенберге мог бы стать успешным началом кампании по выборам в бундестаг. Партия утверждает, что не просто хочет попасть в правительство, но и претендует на пост канцлера. "Зелёные" – единственная крупная германская партия, которая открыто выступает против сооружения газопровода "Северный поток – 2".

Ангела Меркель, возглавляющая германское правительство уже 16 лет, заявила, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера. Неясна и судьба правящей коалиции: среди партнёров ХДС-ХСС по коалиции, социал-демократов, сильны критические настроения по отношению к продолжению сотрудничества с правоцентристами.