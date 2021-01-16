59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую ныне коалицию. Его кандидатуру 16 января поддержали участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного партийного съезда, передаёт DW. Формально итоги выборов ещё не подведены, так как не учитывают почтовое голосование.

Новый лидер ХДС может стать одним из претендентов на кандидатуру на пост канцлера на сентябрьских выборах в Бундестаг. Занимающая эту должность больше 15 лет Ангела Меркель ещё в 2018 году покинула пост председателя своей партии и объявила, что не планирует участвовать в выборах.

Тогда её преемницей была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020 года она сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры. Это случилось после того, как в партии произошло несколько скандалов, а сама Крамп-Карренбауэр подверглась из-за этого резкой критике. С тех пор ХДС почти год не могла провести съезд из-за пандемии COVID-19.

Лашет – член партии с 41-летним стажем, он вступил в неё в 18 лет. Работал журналистом, был членом городского совета Аахена, депутатом Бундестага и Европейского парламента. В мае 2017 года ХДС под его руководством одержал убедительную победу в Северном Рейне-Вестфалии, он стал премьер-министром региона.

В то же время, как отмечают немецкие и зарубежные СМИ, нынешнее избрание не гарантирует Лашету выдвижение на пост канцлера. Более популярным у избирателей политиком на данный момент является глава правительства Баварии Маркус Зёдер, представляющий региональную партию ХСС, с которой ХДС вместе идёт на выборы. В мае 2020 года 53% опрошенных избирателей высказались в его поддержку в качестве возможного кандидата на должность главы правительства Германии.

Что Лашет думает о России?

После аннексии Крыма Армин Лашет заявлял об "антипутинском популизме" в Германии, — напоминает обзор "Атлантического совета". После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.

В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. "У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником Владимира Путина", — заявил он в интервью агентству dpa.

В том же году в интервью Zeit он выступил против "демонизации России". Этот тезис он повторил в 2019 в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года он встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2".