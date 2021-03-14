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На Байкале ввели в эксплуатацию крупный нейтринный телескоп

Озеро Байкал

На Байкале 13 марта официально ввели в эксплуатацию российский нейтринный телескоп Baikal-GVD - крупнейший в Северном полушарии.

Главными задачами установки, как сообщает агентство ТАСС, являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной.

Телескоп представляет собой массив оптических детекторов нейтрино, который размещен в толще воды в южной части озера Байкал. Строительство телескопа идёт с 2015 года, сбор данных о нейтрино с его помощью начался уже с 2016 года. В проекте, помимо российских учёных из Объединенного института ядерных исследований в Дубне, участвуют учёные из Германии, Польши, Словакии и Чехии.

К настоящему времени установлено семь кластеров, в этом году планируется запустить восьмой, после чего эффективный объём телескопа достигнет 0,4 кубического километра. В перспективе планируется довести его до 1 километра.

Нейтрино - незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, их скорость близка к скорости света. Особый интерес для учёных представляют так называемые астрофизические нейтрино. Долетая до Земли из других галактик и различных космических объектов, они несут в себе ценную информацию о событиях во Вселенной, которые происходили иногда миллиарды лет назад.

Как отмечает сайт N+1, для того, чтобы взаимодействовать взаимодействие нейтрино с веществом, требуются огромные детекторы. Байкальский телескоп пока зафиксировал 12 нейтрино с энергиями до сотни тераэлектронвольт, из которых примерно половина после проверки может оказаться "настоящими" астрофизическими нейтрино.

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