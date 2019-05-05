Человечество желает познакомиться. Эфир в 21:05

Почти 70 лет назад Энрико Ферми сформулировал свой знаменитый парадокс: «если инопланетяне существуют, то где же они?». Много десятилетий человечество бьется над ответом на вопрос, одиноки ли мы во Вселенной и существуют ли другие формы разумной жизни. Или верна гипотеза уникальной Земли, и наша цивилизация – это ряд невероятных совпадений? Или наоборот, гипотеза зоопарка, согласно которой инопланетяне незримо наблюдают за нами, как мы - за бактериями?

Гости программы - Александр Петухов, уфолог, заместитель координатора общества «Космопоиск», и Вячеслав Докучаев, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. Эфир в 21:05.