Ракета "Фалькон-9" вывела на орбиту 60 спутников связи "Старлинк"

Многоразовая ракета поставила рекорд по числу запусков и возвращений на Землю

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников связи Starlink. Одновременно поставлен новый рекорд компании SpaceX: впервые на Землю вернулась ракета, совершившая девять стартов и девять возвращений.

Двухступенчатая ракета стартовала с площадки в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде в воскресенье 6:01 по местному времени. Примерно через девять минут первая ступень многоразовой ракеты вернулась на Землю, опустившись на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

Запуск был осуществлен через несколько дней после предыдущего, когда другая ракета Falcon 9 отправилась в космос с соседней стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал.

Обе ракеты вывели на орбиту по 60 спутников Starlink, приблизив SpaceX к достижению амбициозной цели – созданию первой группировки спутников связи, насчитывающей 1440 аппаратов.