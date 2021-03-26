Время Свободы: Человек и власть

Начинается судебный процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда*** В Украине – резкий рост числа случаев заражений коронавирусной инфекцией***Рассказ белорусского художника Владимира Грамовича о своем заключении
Другие материалы
-
26 марта 2021
Время Свободы: "Происходит расправа"
-
-
24 марта 2021
Время Свободы: Как победить депрессию
-
23 марта 2021
Время Свободы: 500 тысяч точек против страха
-
-
19 марта 2021
Время Свободы: Крымский пузырь больше не надувается