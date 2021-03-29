Время Свободы: Человек и власть

Начинается судебный процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда*** В Украине – резкий рост числа случаев заражений коронавирусной инфекцией***Рассказ белорусского художника Владимира Грамовича о своем заключении