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Время Свободы
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Время Свободы: Человек и власть

Время Свободы: Человек и власть
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Время Свободы: Человек и власть

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Начинается судебный процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда*** В Украине – резкий рост числа случаев заражений коронавирусной инфекцией***Рассказ белорусского художника Владимира Грамовича о своем заключении

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