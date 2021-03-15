В США вручили премии "Грэмми". Церемония прошла без зрителей

Композиция "I Can't Breathe" певицы H.E.R, посвященная памяти убитого полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, стала победителем премии "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года".

"I Can't Breathe" (Я задыхаюсь) - последние слова 46-летнего Джорджа Флойда, который погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании. Полицейский Дерек Шовин несколько минут давил коленом на его шею. Флойд просил не делать этого и повторял, что не может дышать. Он умер спустя несколько часов после задержания. После гибели Флойда по городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В них участвовали миллионы людей.

Американская певица Бейонсе вышла на первое место среди женщин по числу наград премии "Грэмми", на её счету 28 статуэток. В этом году Бейонсе победила в номинациях "Лучшее музыкальное видео" за клип на песню "Brown Skin Girl", "Лучшая песня в жанре R&B" за композицию "Black Parade". Также она получила награду в категории "Лучшая рэп-песня" за дуэт с Megan Thee Stallion "Savage".

Американская поп-звезда Билли Айлиш получила "Грэмми" в категории "Лучшая запись" за песню "Everything I Wanted" , а также за заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде.

Премии "Грэмми" за лучший ремикс года удостоен диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek. Награда досталась ему за ремикс композиции "Roses" рэпера Карлоса Сент-Джона. Imanbek – первый казахстанец, номинированный на эту премию. Он работает на железной дороге, но в свободное время занимается музыкой. В основном, пишет ремиксы.



Из-за пандемии 63-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходила без зрителей. В этом году премия вручалась в 84 номинациях.



