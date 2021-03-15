Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская призвала политзаключённых журналиста Игоря Лосика, музыканта Игоря Банцера и активиста Дмитрия Фурманова прекратить голодовку, объявленную ими в знак протеста против возбужденных в отношении них дел.

"Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - написала Тихановкая в своем телеграм-канале.

По словам Тихановской, она делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других "запертых без вины" белорусов. Белорусские власти запрещают визиты в тюрьмы представителей дипмиссий и европейских послов, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях содержатся заключенные, отметила Тихановская.

Белорусский журналист, основатель оппозиционного телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил сухую голодовку и попытался порезать руки на глазах у следователя после того, как ему предъявили новое обвинение. Лосик был арестован 25 июня по обвинению в "подготовке к нарушению общественного порядка". В середине декабря ему предъявили обвинение ещё и в "подготовке к участию в массовых беспорядках". Тогда он объявил голодовку, которую держал 41 день.

Гродненский музыкант Игорь Банцер был задержан 20 октября 2020 года "за хулиганство". До этого он трижды подвергался административному аресту за участие в митингах оппозиции. 3 марта Банцер объявил сухую голодовку, заявив, что считает возбужденное против него дело политически мотивированным.

Дмитрий Фурманов был задержан во время избирательного пикета в Гродно 29 мая при сборе подписей в поддержку Светланы Тихановской. Ему были предъявлены обвинения по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. О начале голодовки в знак протеста против невыносимых условий содержания Дмитрий Фурманов объявил 11 марта.