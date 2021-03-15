Правительство Ставрополья отправлено в отставку после ареста замглавы

Правительство Ставропольского края отправлено в отставку. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Владимиров. Причиной стало задержание по подозрению во взяточничестве заместителя председателя правительства Александра Золоторёва. "Ситуация экстраординарная и требует решительных действий", - написал Владимиров в инстаграме.

Новый состав правительства, по словам губернатора, будет объявлен после антикоррупционной проверки.

Александра Золотарёва задержали 12 марта в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться. Суд арестовал его до 12 мая. По версии следствия, чиновник получил три взятки на общую сумму 63 миллиона рублей.

Самую крупную взятку, в 45 миллионов, Золотарёв, по версии следствия, получил от организации, которая рассчитывала на госконтракт по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. За эти деньги Золотарёв обещал покровительство при реализации контракта.