В Госдуму внесён законопроект о праве усыплять бездомных животных

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации. В документе также предлагается снять запрет на умерщвление бездомных животных. Соответствующие изменения вносятся в закон "Об ответственном обращении с животными". При этом уточняется, что регулирование численности животных без владельцев должно производиться специалистами-ветеринарами "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

В законопроекте также предлагается предоставить властям регионов право самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бездомных животных, исходя из возможностей местных бюджетов.

Как отмечают авторы инициативы, существующий порядок регулирования численности бездомных животных ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) неэффективен и "легализует явление бездомности". Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения. Опыт работы муниципалитетов за истекшие два года показал недостаток финансовых ресурсов для выполнения положений закона "Об ответственном обращении с животными" в части создания приютов и обеспечения их специалистами и питанием, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В России нередки случаи, когда приюты для животных превращаются в лагеря смерти для них, а бюджетные деньги на содержание собак тратятся не по назначению.

Отсутствие грамотной политики в отношении животных и рост популяции бездомных собак в России привели к тому, что на улицах российских городов появились так называемые догхантеры. Это люди, которые через соцсети объединились для убийства бездомных собак и кошек.