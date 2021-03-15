Навальный доставлен в ИК-2 во Владимирской области

Оппозиционный политик Алексей Навальный в настоящее время содержится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Об этом сказано в письме 235-го Гарнизонного суда, имеющемся в распоряжении ТАСС. Официально его местонахождение пока не раскрывалось.

После задержания в январе Алексей Навальный был отправлен в изолятор "Матросская тишина" в Москве. 25 февраля он был переведён в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области. 12 марта стало известно, что Навального перевезли оттуда, однако куда — не сообщалось.

В письме суд просит администрацию колонии в Покрове обеспечить Навального в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. На 16 марта назначено рассмотрение жалобы представителя политика на бездействие следствия по делу о покушении на него.

ИК-2 считается одним их самых строгих исправительных учреждений в России. От осуждённых в ней требуют побуквенного и буквального соблюдения служебных инструкций ФСИН, что делает их пребывание крайне тяжёлым несмотря на законность этих мер.

Утром к колонии приехали адвокаты Навального, — сообщил "МБХ медиа" один из них — Вадим Кобзев. Утверждается, что они были записаны на приём, однако их несколько часов не пускают внутрь.