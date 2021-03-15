Лукашенко провёл заседание конституционной комисии

Александр Лукашенко провел первое заседание комиссии, которая займется подготовкой поправок в белорусскую конституцию. В конституционную комиссию вошли 34 человека, включая бывших и нынешних чиновников, врачей, начальников заводов. Ни один представитель оппозиции туда не попал.
Белорусский Конституционный суд рассказал о нескольких запланированных поправках к основному закону страны. В частности, всебелорусское народное собрание хотят наделить властными полномочиями, поделить функции других государственных органов и внести изменения в избирательную систему.
Ранее Лукашенко говорил, что проект новой Конституции будет готов до конца года. Референдум Лукашенко предлагал провести в течение года, совместив с выборами в Советы депутатов. Они должны состояться не позднее 18 января 2022 года.
Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.
- В Минске и других белорусских городах с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста были задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие рассказали, что подверглись пыткам и издевательствам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек погибли.
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