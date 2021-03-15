Вновь к синим небритым курам? Почему застой в России неизбежен

Какие тучи сгущаются над льготной ипотекой, зачем правительству России мониторить цены, каковы виды на урожай и почему все чаще действия российских властей напоминают практику советского Госплана? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе американский президент Джо Байден подписал окончательно принятый Конгрессом пакет мер, направленных на восстановление экономики и поддержку населения, стоимостью 1,9 триллиона долларов. Помимо прямых выплат всем американцам 1400 долларов, в плане предусмотрены и выплаты на детей. По 3600 долларов получат семьи на детей до 6 лет, по 3 тысячи – родители остальных несовершеннолетних. Правда, выплаты будут доступны не всем семьям, а только тем, в которых доход каждого из родителей не превышает 75 тысяч долларов в год. Еще одно условие – дети должны проживать с родителями не менее полугода.

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Меры ожидаемые, но их окончательное принятие вызвало очередную волну скупки акций и других рисковых активов: рынки с нетерпением ждут свежей порции денег. Правда, на этот раз спросом пользовались не столько бумаги высокотехнологичных компаний, сколько сырьевые гиганты и само сырье. И это только подогрело инфляционные ожидания. Биткоин, который окончательно перехватил у золота статус актива, способного защитить от инфляции, преодолел очередной рубеж на уровне 60 тысяч долларов.

Вопрос в том, что будет, когда рынок эти почти два триллиона переварит. Пока нынешние фискальные стимулы выглядят последней из экстренных мер, на которые пошла администрация для борьбы с кризисом. Американский президент твердо пообещал к 4 июля одержать окончательную победу над коронавирусом и вернуть экономику страны в нормальное русло.

Никакими планами третья волна не предусмотрена

Уверенность Джо Байдена подкрепляется темпами вакцинации. Более 100 миллионов американцев уже получили как минимум одну дозу вакцины, а полностью вакцинированы около 37 миллионов человек. А вот на чем основан оптимизм российских чиновников и политиков, объяснить сложно. "Спутником V" к концу прошлой недели были привиты меньше 5 с половиной миллионов россиян.

Если верить официальной российской статистике, до коллективного иммунитета России далеко. Создается впечатление, что население прививочную кампанию откровенно саботирует – или запасов произведенной вакцины просто не хватает на всех. И это, возможно, повышает вероятность третьей волны. Но чиновников такие факты, по всей видимости, мало беспокоят. Никакими планами третья волна не предусмотрена.

Петербургский международный экономический форум власти твердо намерены провести в офлайн-формате. Это же относится и к Дальневосточному экономическому форуму. Программы поддержки радикально урезаются. 11 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз заявила о необходимости завершения программы льготной ипотеки на большей части территории России. По ее мнению, льготную ипотеку на нынешних условиях можно было бы оставить в 24 регионах, где цены выросли в минимальной степени. Ни Москва, ни Петербург в число названных ею регионов, понятное дело, не входят.

В тот же день глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину, ЦБ и Минстрою до 15 апреля подготовить свои предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ и представить их в правительство. Позиция Банка России известна. Набиуллина уже не в первый раз указывает на то, что бум на рынке льготной ипотеки привел на большей части территории России к росту цен на жилье. В результате чего доступность жилья для большинства населения даже снизилась.

Винить одних застройщиков в том, что они наживаются на ажиотажном спросе, тоже нельзя

Минстрой же категорически против сворачивания программы. А около месяца назад вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует строительство, выступил за продление программы до 2024 года. Что тоже вполне объяснимо. Для строителей рост цен на рынке недвижимости – только повод для радости. Впрочем, публично Хуснуллин высказывает довольно простую мысль: чтобы цены не росли, нужно больше строить. При этом параллельно вице-премьер постоянно сетует на то, что в России стремительно растут цены на стройматериалы. Так что винить одних застройщиков в том, что они наживаются на ажиотажном спросе, тоже нельзя.

Любопытно, что президент Владимир Путин на совещании с членами правительства на прошлой неделе обратил внимание на рост цен на первичном рынке жилой недвижимости на Дальнем Востоке. И сначала практически повторил аргумент Набиуллиной:

– Дефицит на рынке первичного жилья сохраняется, и он серьёзный. Я сейчас не буду перечислять причины, их много, в том числе и дороговизна инфраструктуры, – это понятно. Обращаю внимание на рост цен. Мы ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а рост цен – думаю, что те коллеги, которые занимаются этим предметно, знают – цены на проданные новостройки выросли на 18,1 процента. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой, – заявил президент.

Однако в конечном итоге президент все свел к рецепту Хуснуллина и поручил разработать комплекс мер, направленных на рост предложения на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке.

Стоит напомнить, что программа льготной ипотеки, в рамках которой кредиты на покупку жилья в новостройках даются под 6,5 процента годовых, изначально действовала до ноября прошлого года, а потом была продлена до июля нынешнего. Дискуссия относительно сроков сворачивания программы становится все более острой по мере разгона инфляции в России. При этом ЦБ, который непосредственно отвечает за инфляцию, обеспокоен не только стремительным ростом цен.

На прошлом заседании Совета директоров ЦБ было отмечено, что потенциал снижения ставок в России исчерпан

По мере расширения участников программы качество заемщиков падает. Пока коллапс на рынке розничного кредитования не случился исключительно благодаря массовой реструктуризации проблемных кредитов. А она стала возможной из-за низкой ставки рефинансирования Банка России. Однако уже на прошлом заседании Совета директоров ЦБ было отмечено, что потенциал снижения ставок в России исчерпан, а регулятор начнет думать о повышении ставок. Решение о том, когда этот процесс начнется, зависит от того, насколько активно будут расти цены в России в обозримом будущем.

Главные новости в последнее время так или иначе крутятся вокруг растущих инфляционных ожиданий и мер, которые предпринимают власти для того, чтобы сдержать цены. На прошлой неделе правительство выпустило постановление об организации мониторинга цен на потребительские товары и услуги. Займется слежением за ценами Минэкономики. Помогать ему будут Росстат и Федеральная антимонопольная служба. В случае если цены на ту или иную группу товаров или услуг начнут расти быстрее инфляции или даже возникнут предпосылки для такого роста, Минэкономики будет направлять соответствующую информацию в профильное ведомство. А те будут готовить свои предложения по решению проблемы.

Едва ли эта сложносочиненная конструкция окажется эффективной. Разве что практика добровольно-принудительных соглашений о заморозке цен распространится на всю российскую экономику. Минэкономики будет отслеживать не только цены на продукты питания и лекарства, но и на одежду, стройматериалы, бытовую технику, услуги ЖКХ, платные детские сады и школы, билеты в театр и кино, проживание в гостиницах.

Нужно, конечно, посмотреть, как чиновники будут справляться со все чаще возникающими всплесками цен. Но если называть вещи своими именами, Минэкономразвития превращается в аналог советского Госплана с несколько урезанными полномочиями.

Этот новый "Госплан", задачи которому ставит лично президент, справляется не лучше советского

По крайней мере все, что сейчас происходит в агропромышленном секторе и в обеспечении населения продовольствием, свидетельствует именно об этом. Разве что совхозов пока не хватает. Но правительственные совещания по подготовке к посевной у людей моего поколения вызывают острое чувство узнавания. Например, в минувшую пятницу кабинет министров поручил антимонопольной службе пристально следить за ценами на удобрения. А Министерство сельского хозяйство и вовсе выступило с инициативой на пару-тройку месяцев заморозить цены на них. Причем там предлагают взять за основу даже не нынешние цены, а те, которые были в 2019 году с поправкой на официальную инфляцию.

Но этот новый "Госплан", задачи которому ставит лично президент, справляется не лучше советского. Вот, например, на прошлой неделе Минсельхоз и Росстат подвели итоги за прошлый год по экспорту и импорту сельхозпродукции и продуктов питания. Впервые за постсоветские времена Россия продала больше продовольствия, чем купила. Казалось бы, вот она – победа. Ведь еще в 2018 году президент Путин поставил задачу наращивать экспорт продукции АПК и довести ее к 2024 году до 45 миллиардов долларов. В прошлом году вывезли на 30 миллиардов, но и этого хватило, чтобы внутри страны цены начали стремительно расти. В результате правительство начало вводить административные ограничения на экспорт.

Вообще, бизнес в России имеет все меньше отношения к рыночным механизмам и экономическим законам. Он превращается в своеобразный квест, правила прохождения которого постоянно меняются. Ничем хорошим это закончиться не может. В конце концов люди просто перестанут высовываться и проявлять инициативу. Руководство вернется к некомпетентной, зато идеологически подкованной партийно-хозяйственной номенклатуре. И те, кто ностальгирует по советским временам, даже если они их и не застали, смогут насладиться всеми прелестями развитого социализма с синими небритыми курами из-под прилавка за двойную цену.

Места для частной жизни граждан практически не осталось, не говоря уже о свободе мнений

Государства в жизни людей становится все больше и больше. Власти пытаются контролировать все, включая семейные бюджеты, а также все доходы и расходы каждого отдельного гражданина. Но разрастание государства относится не только к экономике, где количество запретов, ограничений, писаных и неписаных правил и исключений из них растет как снежный ком. Места для частной жизни граждан практически не осталось, не говоря уже о свободе мнений.

Законы об иностранных агентах, нежелательных организациях, о просветительской деятельности позволяют в любой момент зачистить не только информационное пространство, но и общество от всех, кто мыслит вразрез с "генеральной линией партии". Проблема в том, что развитие в таком выхолощенном обществе останавливается. Чиновники в этом отношении бесплодны. Каких бы талантливых министров ни взяли в правительство, система всегда будет сильнее. Про силовиков и говорить нечего, их функция – бороться с переменами, а не инициировать их.

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