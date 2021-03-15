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Баку передал Еревану всех военнопленных из Карабаха

Джейхун Байрамов

Баку передал Еревану всех армянских военных, взятых в плен в ходе конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге после переговоров с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.

Байрамов уточнил, что Азербайджан начал передачу военнопленных ещё в ходе боевых действий, прежде чем это сделала Армения. Армянские солдаты, задержанные после окончания конфликта в ноябре прошлого года, пленными не считаются, подчеркнул глава азербайджанского МИД. Он также отметил, что Баку пока не получил от Еревана карту минных полей в Нагорном Карабахе.

Армения сообщение азербайджанского министра пока не прокомментировала.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре прошлого года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации обстановки. Стороны несколько раз пытались договориться о перемирии, но режим прекращения огня постоянно нарушался. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились о мире. По договору режим прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Армянская оппозиция настаивает на отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, так как не согласна с условиями урегулирования военного конфликта, на которые согласилась Армения. Они предусматривают переход ряда районов Карабаха Азербайджану.

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