Франция депортировала уроженца Чечни в Россию после получения им новых документов

Франция выслала в Россию уроженца Чеченской республики Ильяса Садуева, который жил в стране с женой и детьми с 2015 года. Он получил в стране политическое убежище, но лишился его после того как получил новые российские документы. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

На родине Садуев обвиняется в терроризме. Российские власти неоднократно требовали выдать его и объявляли его в розыск через Интерпол. Он был оправдан судом во Франции по этому делу из-за отсутствия доказательств.

Близкие Садуева опасаются, что в случае депортации в Россию ему грозят пытки и смерть. В его защиту выступил правозащитный "Вайфонд", — передаёт "Кавказский узел". Во Франции у депортированного остались жена и пятеро детей.