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Бывший полицейский из Чечни рассказал о внесудебных казнях

Чеченского полицейского заставляли принять участие в массовых казнях в январе 2017 года в Грозном, а затем, когда он попытался передать информацию о произошедшем органам правопорядка, его назвали геем и убили, пишет "Новая газета". Издание опубликовало свидетельские показания Сулеймана Гезмахмаева, бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Он рассказал, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.

  • Сулейман Гезмахмаев принимал участие в спецмероприятиях по задержанию сотен жителей Чечни и охранял в подвале спортзала полка им. Кадырова минимум 56 задержанных. Он также знал об обстоятельствах убийства по меньшей мере 13 человек, произошедшего в ночь на 26 января на территории полка. "Эти тринадцать человек, их пытали и убили… Когда я узнал о пытках и убийствах, я больше не хотел там работать… Они говорят тебе, что ты должен кого-то пытать. Они смотрят, держишь ли ты его голову под водой, пытаешь ли током. Если ты не выполняешь их указания, они устраняют тебя или в лучшем случае выдумывают, в чем бы тебя обвинить. Например, в пособничестве боевикам", — приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".

Согласно показаниям Гезмахмаева, в 2016-2017 годах он лично участвовал в задержаниях нескольких жителей Чечни и охранял их в подвале спортазала полка имени Кадырова. Бывший сотрудник МВД назвал имена нескольких задержанных и обстоятельства пыток. Гезмахмаев также заявил, что его сослуживца Сулеймана Саралиева заставили участвовать в казнях. В частности, он задушил задержанного Махму Мускиева, с чем Сулейман не смог справиться и начал принимать наркотики. Вина за убийство подтолкнула его дать показания о казнях, что стало причиной его убийства.

"Каждые сутки на охрану задержанных заступало шесть человек, которые дежурили посменно, в основном по два или четыре человека. Новая охрана в столовой забирала еду для задержанных. Кормили задержанных два раза в день. Получали на 56 задержанных десять кружек, тарелок и ложек, два ведра чая, печенье в картонных коробках, хлеб, иногда суп. Охранники выбирали кого-нибудь из задержанных, чтобы он разносил еду по камерам. Задержанным наливали кружку чая, давали один или два куска хлеба и одно печенье. Это печенье нам всегда давали на завтрак, обед и ужин в столовой полка. Ешь сколько хочешь. А задержанные крошки с пола собирали", — приводит слова Гезмахмаева "Новая газета".

О том, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были расстреляны 27 задержанных, "Новая газета" сообщила летом того же года. Убитых, как писало издание, задержали во время спецопераций после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря и содержали на территории полка ППС имени Ахмата Кадырова.

  • В апреле 2017 года "Новая газета" передала СК список из 30 убитых жителей Чечни. Следователи подтвердили гибель четырёх человек. Двух человек они обнаружили живыми и предъявили их уполномоченному по правам человека при президенте Татьяне Москальковой. Но на самом деле это были родные братья убитых в январе 2017 года Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, которых вынудили пойти на обман.
  • Еще три человека из списка "Новой газеты" были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании против местного ЛГБТ-сообщества. В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. В марте 2018 года СК вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению "Новой газеты" и больше не возвращался к этому вопросу.
  • Издание получило служебные документы чеченского МВД – таблицы с фото и персональными данными более чем 160 задержанных, а также сведения о результатах оперативно-разыскных мероприятий. В них издание нашло почти всех участников (26 человек) своего списка. Задержанные были сфотографированы в нескольких местах на узнаваемом фоне: так, в полку имени Кадырова это была либо стена с характерным плинтусом, либо белый стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, к которой некоторые задержанные были пристегнуты наручниками.

Руководители соответствующих силовых подразделений республики отрицали, что участников списка "Новой газеты" вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК "Грозный" от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни по имени Адам Дасаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров, рядом с ним в кадре – командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов. В таблице Адам Дасаев проходит под номером 31. Также в списке "Новой газеты" фигурируют 12 жителей Чечни, которыми занимались сотрудники чеченского СОБРа "Терек". Их задержание связано с событиями 17 декабря 2016 года, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял автомобиль, сбивший сотрудника ДПС.

20 декабря 2016 года запрещенное в России "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Грозном: на его сайте была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. В центре группы находится Бергаев, однако запись не попала в материалы уголовного дела, обратило внимание издание. Изучив аналогичные видео, приписываемые ИГ, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка "Новой газеты" сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГ. Ролики имеют все признаки постановочного видео, чтобы объявить погибших террористами, сделало вывод издание.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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