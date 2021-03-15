Правительство Великобритании может назвать Россию опасностью номер 1 в первом обзоре оборонной и иностранной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. Документ должен быть представлен премьер-министром Борисом Джонсоном 16 марта, содержащиеся в нём утверждения публикуются британскими СМИ.

По данным газет The Times и Daily Mail, в обзоре Россия признана "вражеским государством", представляющим в таком виде главную угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными, отмечает источник The Times.

Китай в документе называется конкурентом, который представляет угрозу экономической безопасности страны, но с которым возможно сотрудничество, утверждают источники The Times. Однако Великобритания планирует создать ему противовес в Индо-Тихоокеанском регионе, обеспечив там постоянное присутствие своих войск — утверждает газета The Guardian.

Критики отмечают, что это плохо соотносится с планами Великобритании продолжить сокращение армии. 22 марта свои планы развития оборонной стратегии на ближайшие пять лет должны представить командование вооружёнными силами страны. Предполагается, что численность армии будет сокращена до 72 500 человек, состав танковой группировки будет сокращён на треть.