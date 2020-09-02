Лондон пообещал "торжество правосудия" в деле Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал "обеспечить торжество правосудия" над теми, кто виновен в отравлении Алексея Навального. Он назвал использование химического оружия против одного из лидеров российской оппозиции "возмутительным". "Российское правительство должно объяснить, что случилось с Навальным", - заявил Джонсон.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил Россию в неоднократном использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" и пообещал санкции в отношении тех, кто причастен к отравлению российского оппозиционера. "Мы будем работать с международным сообществом, чтобы эти люди были привлечены к ответственности", - сказал Уллиот.

О возможных санкциях в отношении России из-за отравления Навального также заявила Германия. Спикер правящей парламентской фракции Юрген Хардт сказал, что Германия совместно с другими странами Европейского союза "сформулирует общую позицию по России, которая не исключает новых санкционных шагов". Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила, что обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на отравление Навального, которое она назвала "покушением".

В среду правительство Германии со ссылкой на лабораторию Бундесвера заявило, что Алексей Навальный "вне всяких сомнений" был отравлен веществом, по составу схожим с разработанным в Советском Союзе боевым химическим оружием "Новичок", которое было использовано при покушении на Юлию и Сергея Скрипаль в британском городе Солсбери в 2018 году.

В МИД России ответили, что утверждения властей Германии не подкреплены фактами. Ведомство также упрекнуло Берлин в нежелании делиться информацией о произошедшем с Навальным и обвинило немецкую сторону в планах "заранее обосновать" очередные меры в отношении России.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не может "квалифицированно отреагировать" на доводы германского правительства. Он объяснил это тем, что ранее отправленные в Берлин официальные запросы из Москвы остались без ответа. Песков подчеркнул, что Москва готова и заинтересована в полном взаимодействии и обмене данными с ФРГ.

На фоне заявления властей Германии о способе отравления Алексея Навального российский рынок акций упал до уровня месячной давности, рубль резко подешевел к доллару и евро.