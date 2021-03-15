Около 350 студентов и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств потребовали от ректора академии и директора её музея отказаться от проведения выставки Евгении Васильевой. Работы бывшего начальника департамента имущественных отношений министерства обороны названы в обращении "актом вандализма".

Выставка должна открыться 16 марта в Музее Академии в центре Петербурга. "Вдохновляясь темой весеннего возрождения и преображения, автор создает целую галерею образов в различных техниках, — говорится в анонсе мероприятия. — Своими работами Васильева спрашивает, может ли искусство способствовать победе добра и справедливости".

Васильева — почётный член Российской академии художеств, отмечается в анонсе выставки. Она получила известность в 2012 году, когда была задержана по обвинению в многомиллиардных хищениях в министерстве обороны. В 2015 году была приговорена к 5 годам лишения свободы, и через несколько месяцев вышла условно-досрочно. Её дело стало причиной отставки министра обороны Анатолия Сердюкова, после сообщалось, что они поженились.

Находясь под домашним арестом Васильева начала публиковать стихи и писать картины, с 2014 года проходят её персональные выставки. На первой из них был показан портрет Сердюкова. Ректор академии Семён Михайловский заявил "Фонтанке", что она к организации мероприятия отношения не имеет и назвал её "безобразием". "Всерьёз обсуждать художества Васильевой, давать оценки ее работам вообще нелепое занятие", — заявил он.