Франция, Германия и Италия приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, сообщил телеканал France24. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о временном прекращении вакцинирования пациентов вакциной англо-шведского производства - в качестве "меры предосторожности" в связи с новыми данными регулятора ЕС.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения Германии объявило о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Министерство исходило из рекомендаций Института имени Пауля-Эрлиха. Как сообщает "Немецкая волна", ранее такое же решение приняли Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия.

Причиной временного отказа от англо-шведской вакцины были названы сообщения о необычных побочных эффектах после прививки от COVID-19 препаратом AstraZeneca. В частности, сообщалось о том, что у некоторых привитых пациентов ухудшилась свёртываемость крови.

В приводимой ниже иллюстрации - первые два ряда представляют флаги государств, временно отменивших использование AstraZeneca, в нижнем ряду флаги государств, "наблюдающих" за развитием событий:



Вакцинацию препаратом AstraZeneca отложила Индонезия. Министерство здравоохранения страны заявило, что ожидает от Всемирной организации здравоохранения результатов проверки случаев заболеваний после вакцинации.

О приостановке применения отдельных партий вакцины AstraZeneca сообщали также Австрия, Эстония и Италия.

В то же время правительство Малайзии заявило, что не намерено отказываться от вакцины AstraZeneca. "Мы принимали в расчет её эффективность, безопасность и качество при выдаче разрешения на использование", заявил министр здравоохранения Малайзии.

14 марта сообщалось, что ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что эксперты ВОЗ проверяют информацию о случаях возникновения тромбоза у получивших прививку пациентов. На данный момент никакая связь между вакциной и тромбозом, по ее словам, не установлена.

В заявлении компании-производителя вакцины от 14 марта говорилось, что среди 17 миллионов привитых вакциной AstraZeneca в ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого числа людей», — говорится в коммюнике. Там же подчеркивается, что эти данные аналогичны тем, которые имеются по другим зарегистрированным вакцинам от COVID-19, сообщает Международное французское радио.