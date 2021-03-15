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Жертвами военного режима в Мьянме стали 138 демонстрантов

Мьянма. Так выглядят в городах Мьянмы места столкновений между протестующими и полицей

В Мьянме жертвами репрессий со стороны военного режима, установленного в результате переворота 1 февраля, стали 138 человек. Эти данные приводит ООН, подчёркивая, что речь идёт о мирных гражданах, сообщает Associated Press.

Только в минувшее воскресенье в пригородах Янгона были убиты 38 человек. Днём ранее, в субботу, жертвами стали 18 человек. Среди убитых были женщины и дети, сообщает ведомтство ООН по правам человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резким осуждением актов насилия против мирных участников акций протеста.

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