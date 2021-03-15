В Словакии из-за скандала вокруг "Спутника V" – кризис в правительстве

В Словакии представители двух из четырёх партий правящей коалиции официально потребовали отставки премьера Игора Матовича. Кризис в коалиции, который начался две недели назад из-за споров о поставках российской вакцины "Спутник V", вспыхнул с новой силой после того, как премьер обрушился на партнёров по коалиции с обвинениями в обструкции.

Правоцентристскую коалицию в Словакии формируют популистские и либеральные партии. В коалиции в феврале возникли разногласия по поводу идеи премьера Матовича закупить российскую вакцину, использование которой ещё не одобрено на уровне ЕС. Премьер провёл переговоры с российской стороной "за спиной" партнёров и поставил их перед фактом, когда договор о закупке вакцины уже был подписан и первая партия прибыла в Словакию.

Оппоненты Матовича, среди которых и президент Зузана Чапутова, критикуют как само решение закупить вакцину в отсутствие широкого консенсуса, так и стиль премьер-министра, который действовал втайне от партнёров.

Глава партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил в понедельник, что его партия выйдет из правительства, если Матович не уйдет с поста. Такое же мнение у представителей ещё одной партии – "За людей". В случае выхода этих двух партий кабинет Матовича потеряет большинство в парламенте.

При этом партнёры по коалиции не против её сохранения, они настаивают именно на уходе премьера.

1 марта Словакия получила первые 200 тысяч доз вакцины из согласованных 2 миллионов. Вакцинация пока не начиналась – идёт проверка этой партии.

Словакия, наряду с Венгрией, Чехией и рядом других стран Центральной и Восточной Европы, столкнулась с ухудшением ситуации с коронавирусом, её власти выражают недовольство темпами закупок и распределения вакцин на уровне ЕС. Словакия стала второй европейской страной, закупившей "Спутник": ранее это сделала Венгрия, где вакцинация уже началась.