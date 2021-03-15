Reuters: ЕС начнет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"

Европейский союз планирует начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V", пишет Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС.

Представитель Евросоюза, который ведёт переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Брюсселе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутника V" (имя чиновника агентство не называет).

По его словам, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V". Еще один чиновник ЕС сообщил Reuters, что завод ReiThera был упомянут итальянскими официальными лицами в качестве возможного места для производства вакцин против коронавируса COVID-19 от других компаний.

Компания ReiThera, 30 процентов которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода.

Представитель Европейской комиссии, которая координирует переговоры с производителями вакцин, заявил Reuters, что ЕС не требуется начинать переговоры с разработчиком российской вакцины, даже если регулятор лекарственных средств блока одобрит этот препарат.

Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Италии, Испании, Франции и Германии, сообщила пресс-служба фонда. "В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС",— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.