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В Беларуси политзаключённый Игорь Лосик прекратил голодовку

Игорь Лосик

В Беларуси политзаключенный Игорь Лосик прекратил новую протестную голодовку, начатую 11 марта. Он выразил признательность всем, кто поддерживает его и сказал, что решил откликнуться на призыв Светланы Тихановской и других сторонников оппозиции - отказаться от голодовки и сохранить здоровье, которое пригодится после выхода на свободу.

Игорь Лосик находится в СИЗО более 260 дней. В середине декабря, после вынесения обвинительного заключения о причастности к массовым беспорядкам, он объявил голодовку и держал её 42 дня.

Жена Игоря Лосика - Дарья рассказала Белорусской службе Радио Свобода, что 15 марта её муж прекратил сухую голодовку и находится в одиночной камере. "За то, что Игорь объявил сухую голодовку, его поместили в одиночную камеру на пять дней", - сказала Дарья Лосик.

В четверг, 11 марта, жена Игоря Лосика обратилась к президенту Александру Лукашенко с открытым обращением с просьбой освободить её мужа.

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