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Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки

Пары, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Такое решение опубликовала Конгрегация доктрины веры в Ватикане.

Согласно документу, который подписал, в том числе папа Франциск, не разрешается давать благословение "отношениям или даже стабильным партнёрствам, предполагающим сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной, потому что они не согласуются с замыслом Творца.

В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.

Решение стало формальным ответом на запросы ряда католических епархий. Как отмечает Reuters, в последнее время многие священники в некоторых странах фактически начали практиковать благословение однополых союзов.

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить "гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле". В 2020 году понтифик высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе.

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